De Niro, Pacino, Keitel y Joe Pesci, unidos en “The Irishman” de Scorsese

Por EFE

LOS ÁNGELES. El cineasta Martin Scorsese reclutará a un reparto de muchos quilates para su regreso al cine de mafiosos en “The Irishman”, un filme para el que ya contaba con Robert De Niro y al que ahora se han sumado Joe Pesci y Harvey Keitel.

ETIQUETAS

Según informó hoy el medio especializado Deadline, Joe Pesci y Harvey Keitel ya han firmado sus contratos para esta producción de la plataforma de contenidos digitales Netflix, mientras que Al Pacino está a punto de cerrar el acuerdo, por lo que su incorporación se da por hecha.

Estos tres intérpretes, muy ligados al cine negro a lo largo de sus carreras, se unirán a Robert De Niro, cuya participación en The Irishman se conoce desde hace meses.

Este largometraje será la novena colaboración de De Niro y Scorsese, mientras que para Pacino será su primer trabajo con el afamado director.

Se estima que el presupuesto de la cinta, que también incluirá en su elenco a Bobby Cannavale, rondará los 100 millones de dólares.

Scorsese, en principio, había cerrado un acuerdo con el estudio Paramount Pictures para la distribución del filme, pero con la reciente salida del presidente de la compañía, Brad Grey, el cineasta prefirió buscar una alternativa.

El filme cuenta con un guión de Steve Zaillian creado a partir de la novela de Charles Brandt I Heard You Paint Houses, que detalla la vida de Frank “The Irishman” Sheeran, un mafioso sobre el que se especula que estuvo involucrado en la muerte del sindicalista Jimmy Hoffa.

Scorsese y De Niro colaboraron previamente en Mean Streets (1973) , Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Toro Salvaje (1980) , El Rey de la Comedia (1982), Buenos Muchachos (1990), Cabo de Miedo (1991) y Casino (1995) .

Asimismo, De Niro y Pacino han aparecido juntos en las películas El Padrino: Parte II (1974), Fuego contra Fuego (1995) y Righteous Kill (2008).

Por su parte, Pesci alcanzó la cima de su trayectoria de la mano de Scorsese en filmes como Buenos Muchachos o Casino, mientras que Keitel también brilló con el realizador en cintas como Mean Streets o Taxi Driver.