Disney estrenó el primer vídeo de la nueva “El Rey León”

Por EFE

ANAHEIM. La nueva versión del exitoso filme de animación “El Rey León” de Disney estrenó sus primeras imágenes en la feria D23, que tiene lugar estos días en la ciudad californiana de Anaheim (EE.UU.).

Disney celebró hoy una presentación en la que dio detalles sobre los futuros proyectos de Marvel y Star Wars, y en la que también desveló el primer vídeo de la reinterpretación de El Rey León que dirigirá Jon Favreau, el responsable de El Libro de la Selva (2016).

Así, los presentes pudieron ver la nueva versión del icónico comienzo de El Rey León con la canción Circle of Life y los animales de la sabana postrándose ante el nacimiento del león Simba.

Estrenada en 1994, la cinta de dibujos animados El Rey León ganó dos Óscar: mejor canción (Can You Feel the Love Tonight, de Elton John y Tim Rice) y mejor banda sonora para Hans Zimmer.

El Rey León encaja en la estrategia de Disney de reinterpretar algunos de sus grandes clásicos, en muchos casos con personajes de carne y hueso y acción real dando vida a los dibujos animados originales.

Así, la compañía obtuvo muy buenos resultados en taquilla con filmes como Alicia en el País de las Maravillas (2010), Maléfica (2014), Cenicienta (2015), El Libro de la Selva (2016) o la reciente La Bella y la Bestia.

También se conoció el primer adelanto de Mary Poppins Returns, la secuela del célebre musical de 1964 que en esta ocasión protagonizarán la británica Emily Blunt y el artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

Disney tiene además en cartera proyectos para versiones no animadas de películas como Mulan, Aladdin (con Guy Ritchie como realizador) y Dumbo (con Tim Burton como cineasta) .