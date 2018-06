Dos comedias llegan a los cines

Este jueves se estrenan en cines de Paraguay las comedias “Te atrapé”, basada en una insólita historia real; y “Gringo”, una historia de desventuras y drogas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Dos filmes llegan este jueves a renovar la cartelera de cine de Paraguay, con dos tipos muy distintos de comedia.

Por un lado llega Te atrapé, una película basada en la increíble e insólita historia real de un grupo de amigos que llevan décadas jugando un juego para niños.

La historia sigue a unos amigos que han jugado el juego de “tag” - en el que uno de los participantes intentan “atrapar” a los demás tocándolos – desde 1983 de forma ininterrumpida, y en todos esos años uno de ellos, Jerry, nunca ha sido “atrapado”. Cuando Jerry anuncia al grupo que planea retirarse del juego al casarse, los demás deciden intentar “atraparlo” de una vez por todas, cueste lo que cueste.

El elenco del filme incluye a Jeremy Renner (La Llegada), Ed Helms (Capitán Calzoncillos), Jon Hamm (Baby Driver), Jake Johnson (La Momia), Hannibal Buress (No me las toquen), Annabelle Wallis (La Momia), Isla Fisher (Animales nocturnos) y Rashida Jones (Parks and Recreation), entre otros. La película es dirigida por el debutante Jeff Tomsic.

Por otro lado llega Gringo, una comedia negra que sigue a Harold, un empleado de una compañía farmacéutica estadounidense que acaba de desarrollar una innovadora píldora de cannabis. Debido a esto, Harold acaba viéndoselas con criminales y todo tipo de peligros durante un viaje a México.

David Oyelowo (Un viaje en el tiempo) protagoniza el filme junto a Joel Edgerton (Operación Red Sparrow), Charlize Theron (Tully), Amanda Seyfried (Anon), Thandie Newton (Westworld) y Sharlto Copley (Chappie), entre otros. La dirección es de Nash Edgerton.