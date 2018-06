El padre de Luis Miguel, un villano en la serie de Netflix

Por ANSA

MÉXICO. “El gran villano de México” ha sido bautizado por los medios Luis Rey, padre del famoso cantante Luis Miguel, cuyas atrocidades no dejan de sorprender a quienes desconocían algunos aspectos sórdidos de su personalidad.

A raíz de la exhibición de Luis Miguel, La Serie, sobre la vida del intérprete de La Incondicional, que sigue causando sorpresa y rompió récords de audiencia, se ha ventilado públicamente la personalidad irascible, intolerante y colérica del padre del célebre intérprete, que la gente común desconocía.

Entre otras cosas, se le acusa de apropiarse de millones de dólares que ganó el artista desde el inicio de su carrera, cuando todavía era un niño, e incluso de la desaparición y muerte de su esposa Marcela Bastieri, madre del cantante.

El rastro de la mujer, de nacionalidad italiana, se perdió en 1986 tras viajar de Carrara, su ciudad natal, a España, para finiquitar su separación de Luis Rey, autor de la famosa pieza musical Frente a Una copa de vino.

Según algunos columnistas del espectáculo, en la medida en que la “biopic”, producida y transmitida por Netflix, fue una versión avalada por Luis Miguel, parece ser que el cantante plasmó en ella todo el resentimiento que albergaba contra su padre.

Rey, cantante y compositor, fallecido en 1992 en Barcelona, España, habría infligido muy malos tratos a Luis Miguel cuando que era niño y adolescente, pero sobre todo este fue testigo de la forma agresiva y violenta con que también trató a su madre.

El capítulo 6 de la serie revela que su padre le llegó a dar efedrina, una droga que ocasiona arritmia, ansiedad y golpe duro al sistema nervioso, cuando aún era preadolescente, para que resistir agotadoras jornadas que incluían el rol protagónico en la película Ya nunca más, los conciertos y clases privadas.

Otros testimonios dentro y fuera de la bioserie revelan que Rey era una especie de dictador dotado de los peores atributos.

“Era un auténtico patán, un ser depravado, abusivo, repulsivo, sin escrúpulos, en resumen, abominable”, escribió el cronista de la farándula Gustavo Adolfo Infante, quien cita al famoso actor dominicano Andrés García, amigo de Luis Rey, diciendo que “era un asco de persona, un ser maligno y maquiavélico”.

Pero aunque casi todo el mundo lo muestra como un hombre sin escrúpulos, también hay quienes sostienen lo contrario e incluso lo defienden.

“Pintan mal a Luisito Rey. Yo así no lo conocí, era una muy buena persona, no lo vi hacer desmanes, ni regañar a Luis Miguel. Yo sí abogo por una buena conducta de él”, dijo el compositor y guitarrista Chamin Correa, quien no duda en señalar que “para mí fue un buen papá y un buen amigo”.

Otro de sus allegados que habla bien de Rey, es el actor y conductor de TV Fito Girón, quien dijo que “a mí no me gusta como ha sido puesto en la serie. Él no era así: era una persona muy amable, un bohemio de hueso colorado”. “Lo que me tocó observar en reuniones” en las que ambos coincidieron es que “Siempre fue una persona agradable”, indicó.

En la película por entregas también aparece otro hombre malo, el “Tío Tito”, llamado en realidad Vicente Gallego, hermano de Luis Rey.

En la serie, el tío Vicente es descrito como un hombre que dedicó parte de su vida a cobijarse bajo la sombra de su sobrino para ganar dinero, con demandas judiciales y declaraciones a los medios en las que solía hablar muy mal del hijo de su hermano.

Según la revista Veintitantos, “Tito” encomendó a un periodista español León Herrera para escribir un libro contra Luis Miguel, pero las cosas salieron en sentido distinto a lo deseado y la versión incluyó también revelaciones sobre la forma en que “los Gallego” explotaban al famoso cantante.