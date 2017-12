Enero en el cine

Aventuras animadas con sabor español, acción en la selva, batallas posapocalípticas y un estremecedor retrato de un notorio crimen de los 70 son algunos de los estrenos del primer mes del año en Paraguay.

Para comenzar el 2018, la cartelera de cine en Paraguay anticipa una serie de muy interesantes estrenos con propuestas para todo tipo de público.

Tres filmes para toda la familia presentan a personajes animados nuevos y viejos, mientras que íconos del cine de acción como Bruce Willis y Jackie Chan regresan a lo suyo, y Dwayne Johnson lidera una espectacular aventura de fantasía en la selva.

Además tendremos filmes aspirantes a los Globos de Oro (y probablemente también los Óscar), terror sobrenatural y el cierre de una exitosa saga basada en libros de ciencia ficción.

Estos son los estrenos anunciados para enero en cines de Paraguay.

OLÉ: EL VIAJE DE FERDINAND (jueves 4)

El estudio de animación Blue Sky, los creadores de La Era de Hielo y Río, regresa con una nueva historia protagonizada por Ferdinand, un toro español bastante peculiar y amable que por accidente es capturado y llevado a luchar por su vida en una plaza de toros. Con ayuda de otros animales, Ferdinand buscará regresar a casa. John Cena (Guerra de Papás 2) pone voz a Ferdinand, y el elenco de voces del filme incluye también a Kate McKinnon (Cazafantasmas), Anthony Anderson (Black-ish), Bobby Cannavale (Guerra de Papás), Gina Rodríguez (La Estrella de Belén), David Tennant (Jessica Jones) y Juanes, entre otros. Dirige Carlos Saldanha (Río 2).

EN DEFENSA PROPIA (jueves 4)

Este thriller de acción sigue a Will, un hombre de negocios de Wall Street que lleva a su hijo de viaje. Sin embargo, ladrones de banco acaban secuestrando a su hijo y obligan a Will a que los ayude a evadir a un tenaz policía que les pisa los talones, y a recuperar el dinero que robaron. Hayden Christensen (Jumper) y Bruce Willis (Red 2) protagonizan, bajo la dirección de Steven C. Miller.

JUMANJI: EN LA SELVA (jueves 11)

Esta secuela del filme de aventuras de 1995 Jumanji sigue a cuatro adolescentes que, en un día de castigo en su colegio, encuentran un videojuego mágico que los transporta a un maravilloso y peligroso mundo paralelo, transformándolos en los personajes que eligieron para jugar. Dwayne Johnson (Rápidos y Furiosos 8), Kevin Hart (Capitán Calzoncillos), Karen Gillan (Guardianes de la Galaxia Vol. 2) y Jack Black (Kung Fu Panda 3) lideran el elenco, que incluye también a Nick Jonas y Bobby Cannavale. La película es dirigida por Jake Kasdan (Nuestro vídeo prohibido).

EL IMPLACABLE (jueves 11)

El legendario actor chino Jackie Chan regresa al cine de acción con este thriller en que interpreta a un exsoldado vietnamita residente en Londres, que pierde a su hija en un atentado de terroristas irlandeses. Convencido de que un político con vínculos a grupos extremistas sabe quiénes son los responsables, da inicio a una peligrosa búsqueda de venganza. Junto a Chan, Pierce Brosnan (Sin Escape) protagoniza, bajo la dirección de Martin Campbell (Linterna Verde).

LA POSESIÓN DE VERÓNICA (jueves 11)

Este filme español de terror es dirigido por Paco Plaza, co-creador de la saga REC, se basa en un supuesto caso real. Verónica comienza a experimentar con el ocultismo en un intento de contactar con su padre fallecido, pero acaba atrayendo a entidades sobrenaturales maliciosas que comienzan a acecharla. Ana Torrent protagoniza.

THE DISASTER ARTIST (jueves 18)

Dirigida y protagonizada por James Franco (¿Por qué él?), esta película se basa en la realización de un filme considerado uno de los peores de la historia, The Room, y en su excéntrico director y protagonista Tommy Wiseau. Dave Franco (Lego Ninjago) y Seth Rogen (Buenos Vecinos 2) completan el elenco. Esta película está nominada a dos Globos de Oro.

LA NOCHE DEL DEMONIO: LA ÚLTIMA LLAVE (jueves 18)

La cuarta entrega de la saga La Noche del Demonio vuelve a centrarse en la figura de la investigadora paranormal Elise Rainier, quien en esta ocasión viaja a Nuevo México para ayudar a una familia que está experimentando sucesos sobrenaturales en la casa en la que la propia Elise solía vivir cuando era joven. Lin Shaye vuelve a su papel de Elise, e igualmente regresan a sus roles previos Leigh Whannell y Angus Sampson. La dirección es de Adam Robitel.

EL PÁJARO LOCO (jueves 18)

El icónico personaje de dibujos animados creado por Walter Lantz salta a la pantalla grande. En esta película, el icónico Loquillo debe luchar por salvar su hogar de un abogado que busca demolerlo para poder construir una casa. Eric Bauza pone voz al protagonista. La dirección es de Alex Zamm.

TODO EL DINERO DEL MUNDO (jueves 25)

Luego de haber vuelto a filmar gran parte del filme en tiempo récord para reemplazar a Kevin Spacey con Christopher Plummer en el papel central del filme, Ridley Scott (Alien: Covenant) trae al cine esta increíble historia real sobre el secuestro del nieto del magnate del petróleo John Paul Getty, en 1973. Mark Wahlberg (Guerra de Papás 2) y Michelle Williams (El Gran Showman) acompañan a Plummer en el elenco. El filme está nominado a tres Globos de Oro.

MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL (jueves 25)

El capítulo final de la saga Maze Runner encuentra a Thomas y sus aliados emprendiendo su misión más peligrosa, una búsqueda de la cura para el virus que ha devastado el mundo, para lo cual deberán infiltrarse en la legendaria y letal Última Ciudad. Dylan O'Brien regresa como Thomas, e igualmente vuelven a integrar el elenco Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aidan Gillen, Will Poulter, Rosa Salazar y Ki Hong Lee, con la adición de Walton Goggins (Los 8 más odiados). La dirección vuelve a ser del cineasta Wes Ball, realizador de las dos entregas previas de la saga.

TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS (jueves 25)

Esta secuela del exitoso filme animado español de 2012 Las Aventuras de Tadeo Jones trae de vuelta al torpe pero valiente explorador Tadeo Jones, quien junto a sus amigos se embarca en la búsqueda del legendario collar de oro del rey Midas. Esta secuela es dirigida de nuevo por Enrique Gato, creador de Tadeo Jones.

