Estrenos con criminales y gigantes en la nieve

El filme de acción “Hotel de Criminales”, la película animada “Pie Pequeño” y el drama argentino “El Ángel”, basado en hechos reales, son los estrenos de hoy en cines de Paraguay.

Tres nuevos filmes llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, con una divertida historia animada, un filme de acción futurista y una sorprendente historia real desde Argentina.

El estudio de animación de Warner Bros., responsable de filmes como Happy Feet, Cigüeñas o las películas de Lego, regresa con una nueva propuesta para toda la familia.

Pie Pequeño nos muestra una comunidad de yetis, gigantes de las nieves que viven tan aislados en las montañas nevadas que ni siquiera saben que los humanos existen. Ese es el caso con todos menos con Migo, un curioso yeti de inclinaciones científicas que busca probarle a su gente la existencia de los mitológicos “pies pequeños”.

En su versión original, la película cuenta con un elenco de voces que incluye a Channing Tatum (Kingsman: El Círculo Dorado), Zendaya (El Gran Showman), James Corden (Ocean's 8), Common (John Wick: Capítulo 2), Gina Rodríguez (Aniquilación), Danny DeVito (It's Always Sunny in Philadelphia) y el basquetbolista LeBron James. Dirige Karey Kirkpatrick.

Igualmente llega el thriller de acción Hotel de Criminales, una historia futurista que marca el debut como director de Drew Pearce, guionista de Iron Man 3.

Jodie Foster (Elysium) protagoniza una historia que trascurre en Los Ángeles en el futuro cercano. Foster es una enfermera que dirige un exclusivo hospital de emergencia para criminales en un viejo hotel que desciende en caos, traiciones e intrigas.

Sterling K. Brown (El Depredador), Sofia Boutella (Atómica), Jeff Goldblum (Mundo Jurásico: El Reino Caído) y Dave Bautista (Avengers: Infinity War).

Finalmente, desde Argentina llega uno de los filmes más taquilleros y aclamados del vecino país este año, El Ángel.

El filme se basa en la historia de Carlos Robledo, quien con su apariencia angelical y su carisma se convirtió en uno de los criminales y asesinos más notorios de Argentina en la década de 1970.

Lorenzo Ferro protagoniza junto a Chino Darín, Mercedes Morán, Daniel Fanego, Luis Gnecco y Cecilia Roth, bajo la dirección de Luis Ortega.