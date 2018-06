Hallan muerto al actor Jackson Odell

El actor Jackson Odell de 20 años fue hallado muerto en una casa en California. El joven cobró notoriedad con su actuación en series como Modern Family y The Goldbergs.

De acuerdo a la versión de las autoridades del estado de California, Odell fue hallado muerto en su casa en Tarzana el pasado jueves, pero el caso tomó estado público en las últimas horas.

Hasta el momento no se ha precisado la causa de muerte, no obstante la Policía informó que en principio no se observaron signos de violencia. Se espera que la autopsia revele lo acontecido con el joven.

Odell inició su carrera artística a los 12 años, además de actor fue cantante y compositor. Participó en conocidas series como Modern Family, The Goldbergs, Carly y Arrested Development.