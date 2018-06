HBO da luz verde al primer “spin-off” de “Game of Thrones”

Por EFE

LOS ÁNGELES. La cadena de pago HBO ha dado luz verde al primer proyecto escindido del universo “Game of Thrones”, su serie estrella, un trabajo que contará con George R.R.Martin como productor ejecutivo y con Jane Goldman como guionista.

Según informó el blog especializado Deadline, el canal de momento ha ordenado un primer episodio (conocido en la industria como piloto, para ofrecer una impresión previa antes de decidir si sale adelante una hipotética serie) que transcurrirá cientos de años antes de los sucesos que tienen lugar en Game of Thrones.

Goldman, conocida por los guiones de Kick-Ass o Kingsman, y Martin, autor de las novelas superventas en las que se basa la serie homónima, apostarán aquí por una historia que narrará “el descenso del mundo desde la dorada Era de los Héroes hasta su época más oscura”, detalla la publicación. El proyecto ahondará en “los horribles secretos de la historia de Westeros, el origen verdadero de los caminantes blancos, los misterios del Este y la leyenda de los Starks”. Y sostiene: “No es la historia que creemos conocer”.

Goldman será la máxima responsable de la serie y productora ejecutiva junto a Martin, Vince Gerardis y Daniel Zelman, conocido por su trabajo en las series Damages y Bloodline.

Como ya se sabía, los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, no estarán involucrados en el formato. Este proyecto es uno de los cinco que baraja HBO para seguir las aventuras de Game of Thrones. Hay otros guionistas contratados por la cadena (Max Borenstein, Brian Helgeland, Carly Wray y Bryan Cogman) para desarrollar ideas que puedan resultar en nuevas series relacionadas con ese universo.

HBO confirmó en enero que estrenará en 2019 la octava y última temporada de Game of Thrones, compuesta por seis episodios.