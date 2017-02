08 de Febrero de 2017 09:50

Jack Nicholson regresará al cine con remake de “Toni Erdmann”

Por EFE

LOS ÁNGELES. El actor Jack Nicholson, que no ha vuelto a rodar ninguna película desde la comedia romántica “How Do You Know” (2010), regresará al cine con una nueva versión de “Toni Erdmann”, informó la revista Variety.