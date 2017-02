Lin-Manuel Miranda se siente pleno con su nominación al Óscar por “Moana”

Por EFE

LOS ÁNGELES. El actor, compositor y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin Manuel Miranda considera que el solo hecho de haber sido nominado al Óscar a la mejor canción por “How Far I'll Go”, del filme animado “Moana”, es ya un premio.

“Me siento súper orgulloso de ser parte de la conversación, pero para mí el premio es ser nominado y poder ir a la fiesta”, asegura Miranda en entrevista con Efe.

“Poder ir a los premios y encontrar (gente vestida de) etiqueta y llevar a mi mamá que siempre veía los premios conmigo desde que era chiquito, ese es el premio para mí”, asegura el postulante al Óscar a mejor canción por How far I'll go, de la última película de animación de los estudios Disney.

El neoyorquino, de 37 años, “comparte el honor de la nominación” por la presea dorada de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood con The Empty Chair, del filme Jim: The James Foley Story; Can't Stop the Feeling, de Trolls, y City of Stars y Audition, ambas del musical La La Land.

En caso de recibir la estatuilla, Miranda ingresaría a la élite de los EGOT, ganadores de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony, una lista compuesta hasta ahora por 12 nombres: Rita Moreno, Helen Hayes, Whoopi Goldberg, Richard Rodgers, Mel Brooks, Audrey Hepburn, Mike Nichols, John Gielgud, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Scott Rudin y Robert Lopez.

“(Rita Moreno) es la latina en el club EGOT, por ella es que me fijé en el club, no viene con chaquetas, no viene con dinero ese club; pero Rita Moreno es un EGOT. Mi héroe y amiga mía”, asevera el autor de los reconocidos musicales In the heights y Hamilton.

Miranda ya ganó en 2014 el máximo galardón de televisión, el Emmy, por la canción Bigger, compuesta para la sexagésimo sexta gala de los premios teatrales Tony. Su palmarés incluye además dos Grammy al mejor álbum de música de teatro por su obras musicales In the heights (2009) y Hamilton (2016) , tres premios Tony por estas mismas obras, y un Pulitzer por el libreto de este último musical.

En las reuniones de producción de filmes como Moana, explica Miranda, conversan sobre cuáles son los momentos que necesitan música, esos instantes que son “inolvidables”, porque se recurre a las canciones para “contar la historia”.

Y su canción nominada al Óscar “fue uno de esos momentos, porque en el viaje de Moana, ella no es alguien que odia donde vive, a ella le encanta su isla, le encanta su gente, le encanta su herencia; pero a la misma vez tiene esta voz por dentro que la está llamando a ser algo más grande”, describe el compositor. “Yo sentí eso. Yo me acuerdo que siendo de 16 años quería una vida en entretenimiento y no saber cómo lograrlo”, recuerda.

Y esa inquietud fue en la que se inspiró para componer el tema que interpretó la actriz Auli'i Cravalho, quien puso voz al personaje principal del cuento, que también protagoniza Dwayne Johnson a través de Maui. La trama de Moana se desarrolla en una isla de la antigua polinesia, y por ello Miranda estudió ritmos e instrumentos musicales de “las islas del Pacífico”.

Con ese objetivo, el músico graduado de la escuela de arte de la Universidad Wesleyan, en Connecticut, asistió a un festival musical en Nueva Zelanda en donde le presentaron a su colega Opetaia Foa'i, quien compartió su experiencia musical de la zona.

“Necesitaba evocar agua y el subir y bajar de las olas en How far I'll go, para ello usamos tambores largos, percusiones locales”, explica Miranda.

El multifacético artista trabaja en la actualidad en Inglaterra en un nuevo rodaje de Disney, el musical Mary Poppins Returns, que estará protagonizada por Emily Blunt y en el que él es “un personaje que baila”, adelantó.

La ceremonia de entrega de los Óscar se celebrará el próximo 26 de febrero en el teatro Dolby en Hollywood, pero hoy más de 150 nominados en esta 89 edición se reúnen en el tradicional almuerzo de confraternización de actores, directores, guionistas e ingenieros de sonido, entre otros