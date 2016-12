Los grandes estrenos de 2017: Parte 1

¿Querés saber qué va a llegar a cines de todo el mundo en los primeros tres meses de 2017?

En lo que se refiere a grandes estrenos, 2016 decepcionó un poco. Pero el año 2017 llega con una enorme cantidad de muy esperados estrenos que ostentan talentos delante y detrás de cámaras que invitan al optimismo.

Los primeros tres meses del año traen consigo una gran cantidad de filmes que generan expectativa, incluyendo secuelas de acción, suspenso y romance, animación y alguno que otro filme original que despierta interés.

Estos son algunos de los principales estrenos del primer trimestre de 2016:

FRAGMENTADO

La nueva película de M. Night Shyamalan, un cineasta con una carrera de altos muy altos (Sexto Sentido, Señales, El Protegido) y bajos muy bajos (El Fin de los Tiempos, El Último Maestro del Aire) sigue el estilo más modesto y excéntrico del más reciente filme de este fascinante realizador, Los Huéspedes, presentando un thriller modesto pero intrigante sobre un hombre con múltiples personalidades que secuestra a un grupo de adolescentes. ¿Será este otro paso en la redención de Shyamalan? Veremos. James McAvoy (X-Men: Apocalípsis) y Anya Taylor-Joy (La Bruja) protagonizan. El filme se estrena en Norteamérica en enero.

Trailer

XXX: REACTIVADO

La renacida y cada vez más grande popularidad de la saga Rápido y Furioso permitió a Vin Diesel hacer despegar esta muy atrasada continuación del taquillero filme de acción de 2002 xXx. Xander Cage regresa – a pesar de que la secuela con Ice Cube afirmaba que murió – para volver a demostrar que lo que el mundo necesita para estar a salvo del terrorismo internacional es un deportista extremo. Diesel encabeza un elenco que incluye a leyendas de las artes marciales como Donnie Yen y Tony Jaa, actores de prestigio como Samuel L. Jackson y Toni Collette, e incluso gente de fuera del mundo del cine como el reguetonero Nicky Jam y el futbolista Neymar Jr. Se estrena en enero.

Trailer

RESIDENT EVIL: EL CAPÍTULO FINAL

Protagonizada por un personaje que nunca estuvo en los videojuegos en los que se basa, y con una historia que ha prestado personajes y monstruos específicos de la creación original de Capcom pero los ha llevado por rutas de excentricidad muy distintas, la saga cinematográfica de Resident Evil llega a su final con una última odisea para la imparable Alice, como siempre interpretada por Milla Jovovich bajo la dirección de su esposo, el cineasta Paul W. S. Anderson.

Trailer

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS

Hace dos años, Cincuenta Sombras de Grey hacía su salto no tan triunfal al cine. Pero el avasallamiento de los críticos hizo poco para impedir que el filme sea un gran éxito de taquilla, y ahora la saga continúa en la pantalla grande con una secuela que adapta la segunda novela escrita por E.L. James sobre la peculiar relación de Anastasia Steele y Christian Grey. Dakota Johnson y Jamie Dornan vuelven a protagonizar, y quizá la adición de un nuevo director (James Foley, director de varios capítulos de House of Cards) y de figuras como Kim Basinger y Hugh Dancy le den al filme un mejor recibimiento más allá de los inevitables cientos de millones de dólares que va a recaudar.

Trailer

JOHN WICK: CAPÍTULO 2

John Wick, el imparable asesino tan mortal que el jefe de la Mafia rusa hablaba de él como un ser mitológico, regresa en la secuela de uno de los más interesantes filmes de acción de los últimos años. Luego de cobrar su venganza en el filme anterior y conseguir un nuevo perro, John se obligado a volver a las armas para pagar una antigua deuda de sangre reduciendo notablemente la población de Roma, para que podamos ver más de cerca ese fascinante mundo secreto de asesinos que el primer filme mostraba de reojo. El incombustible Keanu Reeves se reúne con su viejo mentor de Matrix Laurence Fishburne, en un elenco que incluye también a Common, Ruby Rose y el regreso de Ian McShane.

Trailer

LA CURA SINIESTRA

Antes de que Gore Verbisnky se asociara con Disney para producir el regreso triunfal de los piratas al cine con las tres primeras películas de Piratas del Caribe y luego poner en apuros económicos a la casa de Mickey Mouse con El Llanero Solitario, este cineasta había establecido una tendencia en el cine de terror con su excelente filme de terror La Llamada (o El Aro). Ahora Verbinsky regresa al terror con una historia surreal protagonizada por Dane DeHaan como un ejecutivo que acaba atrapado en un misterioso resort en los Alpes suizos, donde se esconden secretos perturbadores. El tráiler promete un filme de suspenso y horror muy especial, con toda la atmósfera y las imágenes perturbadoramente hermosas que Verbinsky ya mostró en su anterior filme del género.

Trailer

LEGO BATMAN

Batman vs Superman, Escuadrón Suicida, The Killing Joke... los filmes con Batman de 2016 dejaron bastante qué desear, pero el Batman engreído y obsesionado con armar cosas con bloques de Lego exclusivamente negros (o grises muy oscuros) regresa para redimir el nombre del Hombre Murciélago en este “spin-off” de la magistral La Gran Aventura Lego. El gran Will Arnett vuelve a dar su voz a un Batman que debe balancear el cuidar de un joven Robin con defender a Ciudad Gótica de sus muchísimos villanos. Las voces de Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson y Ralph Fiennes completan el elenco.

Trailer

LA GRAN MURALLA

China ha sido durante los últimos años una fuerza cada vez más grande en el mercado cinematográfico internacional – si observaron una cierta prominencia sospechosa de escenarios y actores del gigante asiatico en las producciones hollywoodenses de los últimos años, es por eso – pero La Gran Muralla es el primer verdadero intento del cine chino de producir un megaéxito al nivel de Hollywood. Y a primera vista parece que tienen las cartas necesarias: una historia de fantasía sobre monstruos atacando la Gran Muralla China que se presta para grandes escenas de batalla al estilo El Señor de los Anillos, figuras de renombre mundial como Matt Damon y Willem Dafoe, y a Zhang Yimou, uno de los más prominentes cineastas chinos contemporáneos, detrás de las cámaras.

Trailer

LOGAN

Cuando Logan se estrene, Hugh Jackman habrá cumplido 17 años interpretando a Wolverine, el más icónico mutante de Marvel Cómics y figura central de los X-Men. Y este filme, que será la última vez que Jackman saque las garras de adamantio, promete un melancólico y violento filme que trascurre en un futuro cercano en que los mutantes han desaparecido casi por completo y los que quedan son cazados sin piedad; en este ambiente, Wolverine y un muy anciano Profesor X – de nuevo el grandioso Patrick Stewart – deben proteger a una joven mutante. Esta película es dirigida por James Mangold, quien ya había dirigido la anterior película individual de Logan, Wolverine Inmortal.

Trailer

TRAINSPOTTING 2

El aclamado cineasta Danny Boyle trae una secuela del filme que lo lanzó a la fama allá por 1996, disparándolo a una carrera que incluiría filmes como Exterminio, Sunshine y Slumdog Millionaire. Apropiadamente, esta secuela de Trainspotting trascurre 20 años después de los acontecimientos del primer filme, cuando Mark Renton regresa a Escocia para reconectar con sus viejos amigos Spud y Sick Boy. El elenco original que incluye a Ewan McGregor, Johnny Lee Miller, Ewen Bremner y Robert Carlyle regresa.

Trailer

KONG: LA ISLA CALAVERA

Godzilla ya volvió al cine hollywoodense en 2014, pero el estudio Legendary tiene al otro “rey” de los monstruos en camino. King Kong regresará en esta nueva película con un aspecto mucho más monstruoso y un tamaño mucho mayor, en un filme que trascurre en la década de 1970 y ve cómo un grupo de desafortunados exploradores acaba en la misteriosa isla que es hogar del simio gigante y otros horrores. Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman y John C. Reilly componen el elenco humano. Ya no puede faltar demasiado para “King Kong vs Godzilla”.

Trailer

LA BELLA Y LA BESTIA

Con Alicia en el País de las Maravillas, Maléfica, Cenicienta y El Libro de la Selva, Disney ha probado que es buen negocio revisitar sus clásicos animados con actores de carne y hueso. Ahora le toca el turno a La Bella y la Bestia, considerado uno de los mejores filmes animados en la trayectoria de 80 años de filmes animados de la casa de Mickey Mouse. Bajo la dirección de Bill Condon (Dreamgirls) y con Emma Watson y Dan Stevens como Bella y Bestia – sin mencionar un elenco que incluye también a Luke Evans como el villano Gaston y las voces de Ewan McGregor e Ian McKellen, entre otros – esta nueva versión de La Bella y la Bestia apunta a ser uno de los grandes éxitos de taquilla del año.

Trailer

LIFE

Este filme de suspenso espacial presenta la premisa de que un grupo de astronautas en la Estación Espacial Internacional recibe muestras de una sonda marciana donde encuentran la primera prueba real de vida extraterrestre, un organismo microscópico que demuestra ser mucho más inteligente y peligroso que lo que parecía. Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds protagonizan.

Trailer

POWER RANGERS

Uno de los grandes fenómenos televisivos de la década de los '90 tendrá una segunda oportunidad en el cine este año. La historia es la misma que la del inicio de la serie de TV: cinco adolescentes de la ciudad de Angel Grove son elegidos para defender la Tierra de amenazas espaciales y místicas, convirtiéndose en los poderosos Power Rangers. Un joven elenco de actores se ve reforzado por grandes figuras como Elizabeth Banks como la villana Rita Repulsa, Bryan Cranston como el sabio Zordon y Bill Hader como el robot Alpha 5.

Trailer

GHOST IN THE SHELL

Esta adaptación del clásico animado japonés de ciencia ficción Ghost in the Shell – un filme que influyó enormemente en películas como la saga Matrix – presenta a Scarlett Johansson como una agente robótica de un servicio de seguridad que hace frente a peligrosas amenazas cibernéticas en un mundo futurista mientras se enfrenta a una crisis existencial sobre su naturaleza a medio camino entre robot y ser humano.

Trailer