Muere el cineasta Jonathan Demme

El realizador detrás de filmes como “El silencio de los inocentes” y “Philadelphia” falleció este miércoles, a los 73 años.

Este miércoles se anunció el deceso del aclamado cineasta estadounidense Jonathan Demme, director de celebrados filmes como El Silencio de los Inocentes, Philadelphia y Rachel Getting Married. Demme, de 73 años, falleció a causa de complicaciones de cáncer, informó el medio especializado Variety.

El cineasta, nacido en Nueva York en 1944, había ganado el premio Óscar al mejor director por su filme de 1991 El Silencio de los Inocentes, el mundialmente exitoso thriller de suspenso que protagonizó Jodie Foster y que marcó la primera ocasión en la que Anthony Hopkins interpretó el icónico papel del asesino caníbal Hannibal Lecter; la película ganó cinco Óscar en total, incluyendo el premio a la mejor película.

Demme debutó como director de cine en 1974 con el filme Caged Heat, con el legendario productor de “cine B” Roger Corman. Durante los '80 dirigió filmes de poco éxito, documentales como el filme sobre el grupo musical The Talking Heads Stop Making Sense y trabajó como guionista televisivo en Saturday Night Live y la serie Columbo.

Su salto definitivo a la prominencia llegó con El Silencio de los Inocentes en 1991, al que siguió otro filme de gran éxito crítico y comercial, el drama Philadelphia. Ese filme protagonizado por Tom Hanks y Denzel Washington, considerado uno de los primeros filmes hollywoodenses de alto perfil en lidiar con temas como el VIH, la homosexualidad y la homofobia, estuvo nominado a cuatro premios Óscar y ganó dos.

Luego dirigiría el filme de terror Beloved (1998), con Oprah Winfrey y Danny Glover; La Verdad sobre Charlie (2002), una remake del filme francés Tirez sur le pianiste con Mark Wahlberg y Thandie Newton, y una remake de 2004 de El Embajador del Miedo, con Denzel Washington y Meryl Streep.

En 2008, Demme estrenó el drama protagonizado por Anne Hathaway Rachel Getting Married, que muchos críticos consideraron uno de los mejores filmes de su año y que le valió una nominación al Óscar a Hathaway.

Los últimos trabajos de Jonathan Demme fueron el drama Ricki and The Flash (2015), con Meryl Streep como una estrella de rock, y el aclamado documental musical Justin Timberlake + The Tennessee Kids, estrenado por Netflix en 2016.