Primer tráiler de “Star Wars: The Rise of Skywalker”

El “Episodio IX” de la saga “Star Wars” muestra sus primeras imágenes anticipando el final de la nueva trilogía de la icónica saga de fantasía espacial.

En el marco del evento Star Wars Celebration en Chicago, Lucasfilm presentó el primer tráiler y reveló el título oficial de la nueva película de la saga Star Wars, que dará cierre a la historia que comenzó en 2015 con El Despertar de la Fuerza.

Star Wars: The Rise of Skywalker es el título del noveno filme en la saga principal de Star Wars, creada por George Lucas en 1977.

El breve “teaser”, presentado hoy por el director J.J. Abrams, la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy, y el elenco del filme, muestra a la protagonista Rey en un planeta desierto, con un nuevo sable de luz, además de breves vistazos sin contexto de nuevos planetas, los otros protagonistas de la saga como Poe, Finn y el villano Kylo Ren, el regreso de Billy Dee Williams como Lando Calrissian, y lo que parece ser los restos de una de las Estrellas de la Muerte destruidas en la trilogía original de Star Wars.

Regresan a sus roles de El Despertar de la Fuerza y Los Últimos Jedi Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran y Adam Driver.

Además, Lucasfilm confirmó que Carrie Fisher aparecerá como la general Leia, mediante metraje no utilizado del rodaje de El Despertar de la Fuerza, ya que Fisher falleció antes de comenzar el rodaje de The Rise of Skywalker.

El filme, que Lucasfilm anuncia como “el final de la saga de los Skywalker”, llegará a cines en diciembre.