Terror, acción musical y suspenso en estrenos

La película de terror “Madre!”, el thriller de acción “Baby: El Aprendiz del Crimen” y la drama de suspenso “El Seductor” llegan hoy a cines de Paraguay.

Tres nuevos estrenos de aclamados cineastas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine de Paraguay.

Por un lado tenemos a la polémica y divisiva película de terror Madre!, un extraño y particular filme de la mano del cineasta Darren Aronofsky, director de aclamados filmes como Réquiem por un Sueño, La Fuente de la Vida, El Luchador, Cisne Negro y Noé.

La película de terror trascurre en la remota casa de campo de una pareja, que recibe la visita de un número de extraños que parecen guardar, entre todos ellos, un terrible y enloquecedor secreto.

Jennifer Lawrence (Pasajeros) y Javier Bardem (Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar) protagonizan con un elenco que incluye a Michelle Pfeiffer (La Familia), Ed Harris (Westworld), Domhnall Gleeson (Star Wars: El Despertar de la Fuerza) y Kristen Wiig (Cazafantasmas), entre otros.

También mañana se estrena Baby: El Aprendiz del Crímen, la nueva película del celebrado director británico Edgar Wright, realizador de comedias de la talla de Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim vs The World y The World's End.

Cambiando la comedia por la acción, Wright cuenta la historia de Baby, un joven prodigio del volante que debe trabajar como conductor de huidas para ladrones a fin de saldar una deuda, pero sus ansias de salir de ese mundo chocan violentamente con la realidad.

Ansel Elgort (Bajo la misma estrella), Lily James (Cenicienta), Kevin Spacey (House of Cards), Jon Hamm (Mad Men), Jamie Foxx (Quiero matar a mi jefe 2) y Eiza González protagonizan.

Finalmente, Sofia Coppola, directora de Perdidos en Tokio, estrena su nuevo filme El Seductor.

La película trascurre en los años de la Guerra Civil estadounidense, y cuenta la historia de un soldado de la Unión que, herido, es refugiado por un grupo de mujeres en una mansión convertida en colegio, aislada de la guerra. Sin embargo, la llegada del extraño dispara una serie de traiciones e intrigas.

Colin Farrell (True Detective), Nicole Kidman (Big Little Lies), Kirsten Dunst (Talentos Ocultos) y Elle Fanning (The Neon Demon) lideran el elenco.