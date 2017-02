“The Lost City of Z”: aventura amazónica en Berlín

Por EFE

BERLÍN. El director James Gray plantó hoy en la Berlinale una épica aventura amazónica, “The Lost City of Z”, acompañado del trío de actores formado por Charlie Hunnam, Robert Pattinson y Sienna Miller.

Gray defendió que el colonialismo del hombre blanco persiste en el mundo actual.

“Mi película discurre entre dos planetas, el de la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial y el de la jungla amazónica. Uno muestra los abismos de la civilización europea, mientras que el otro refleja el ansia colonizadora del hombre blanco”, explicó el cineasta estadounidense.

Gray, cuyo filme se exhibía como plato fuerte de la sección Berlinale Special, fuera de concurso, admitió que le gustaría poder afirmar que ambos factores han sido superados en la civilización actual, pero que lamentablemente no es así.

“El colonialismo del hombre blanco sigue existiendo”, afirmó, para relacionarlo a continuación con la “ola de nacionalismos que invade el mundo” y la sensación de que la llamada civilización occidental “no ha aprendido de los errores del pasado”.

Su película está centrada en las sucesivas expediciones del militar y explorador Percy Fawcett, enviado por Londres a principios del siglo pasado para delimitar la frontera entre Brasil y Bolivia y a partir de ahí impulsor de la búsqueda de una teórica metrópolis perdida, cuna de una civilización desconocida.

El filme escenifica no solo las penalidades sufridas y la lucha por la supervivencia de ese hombre blanco en la jungla, sino también el dilema humano derivado del sacrificio al que somete a los suyos.

“Por un lado, el objetivo de acceder a un mejor estatus social a través de unas expediciones que se convierten en obsesión; por el otro, la evidencia de que renunciará, por años, a ver cómo crecen sus hijos”, explicó el director. “Fue un rodaje aventurero y los peligros a que nos enfrentamos, reales. En cualquier momento te podía subir una araña venenosa por la espalda”, explicó Hunnan, intérprete del soldado, acerca de su experiencia en el filme, rodado parcialmente en la zona de Santa Marta (Colombia).

Pattinson, el principal atractivo para la alfombra roja de la Berlinale en esta jornada, interpreta en el filme al leal Henry Costin, compañero de Fawcett en dos expediciones.

“Fue sin duda una gran aventura, tenían la sensación de jurarte la vida de verdad”, indicó el actor británico, aunque a diferencia de su compañero de rodaje no fue capaz de recordar ninguna anécdota y se conformó a comportarse como lo que es en el filme, un actor secundario.

“Mi personaje es el de una mujer que desafía las convenciones de la sociedad y salirse al papel predeterminador que se le otorga”, explicó por su parte Miller, la esposa del explorador y madre de sus hijos, que verá una y otra vez partir a su marido en lugar de acompañarle, como quisiera, en la aventura.

El dilema del explorador entre su familia o el siguiente viaje se acentuará cuando del objetivo de delimitar una frontera en medio del Amazonas pasa a la convicción de que en la profundidad de esa jungla hay una ciudad perdida, a la que llama Z, que por supuesto quiere revelar para el mundo. La elitista Sociedad Real Geográfica se reirá primero de esa convicción, para pasar luego a ser la promotora de una de sus expediciones, como lo serán más tarde los Rockefeller, desde Estados Unidos, a cambio de los derechos de publicación de la aventura.

La película de Gray se basa en un libro de David Grann, que recupera los personajes y situaciones históricas reales.

Al director de filmes como de Two Lovers y The Immigrant se le esperaba en Berlín por algo más que por el mero aporte de estrellato de su película sobre la alfombra roja. Su filme fue ovacionado en el pase para los medios, mientras que en la conferencia de prensa posterior se le calificó, incluso, de la auténtica gran película del festival, a pesar de no estar entre los 18 aspirantes al Oso de la sección oficial.