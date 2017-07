Tres héroes de EE.UU. se interpretarán a sí mismos en nuevo filme de Eastwood

Por EFE

LOS ÁNGELES. Tres estadounidenses, que junto a un británico detuvieron en un tren a un terrorista que planeaba una masacre, se interpretarán a sí mismos en la película “The 15:17 To Paris” que prepara el cineasta Clint Eastwood sobre esos hechos.

Según informó hoy el medio especializado Variety, Anthony Sadler, Alek Skarlatos y Spencer Stone se pondrán frente a las cámaras para llevar a la gran pantalla su heroica historia, que ya contaron en el libro The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes, firmado por los tres junto a Jeffrey E. Stern.

Sadler, Skarlatos y Stone fueron los tres estadounidenses que, junto al británico Chris Norman, redujeron a un hombre armado que viajaba en agosto de 2015 en un tren Thalys que iba de Ámsterdam a París.

El terrorista marroquí Ayoub El Khazzani subió a ese tren en Bruselas con un kalashnikov, nueve cargadores, una pistola automática y un cúter, e hirió a dos personas antes de ser reducido por esos pasajeros y posteriormente arrestado.

Junto a Sadler, Skarlatos y Stone, el reparto de The 15:17 To Paris incluirá a los actores Jenna Fischer, Judy Greer y Ray Corasani.

El filme contará con un guión de Dorothy Blyskal e Eastwood figurará como productor junto a Tim Moore, Kristina Rivera y Jessica Meier.

Variety apuntó que la película narrará la amistad de lo tres estadounidenses desde que eran niños hasta el momento en el que detuvieron al terrorista.

Eastwood, ganador del Óscar a la mejor película y al mejor director por Million Dollar Baby (2004) y Unforgiven (1992), dará continuidad con The 15:17 To Paris a sus dos últimas cintas, Sully (2016) y Francotirador (2014), también inspiradas en hechos reales.