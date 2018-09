Agenda del fin de semana

¿Querés saber qué opciones artísticas y culturales hay para este fin de semana en Asunción y otros puntos del país? Consultá nuestra agenda y participá de los conciertos, encuentros, exposiciones, galerías, presentaciones y más.

Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de setiembre

MÚSICA

Expo Cuero

En Atyrá se inaugura este viernes la 14ª edición de la Expo Cuero. La inauguración será con un festival que se iniciará a las 20:00 y reunirá a varios artistas.

Bacilos en Paraguay

La banda de pop latino Bacilos será la atracción principal de la fiesta El Retrovisor en su edición latina. El evento se llevará a cabo el sábado en el Centro de Convenciones de la Conmebol, desde las 22:00.

Asujazz

El festival Asujazz 2018 tendrá el sábado su concierto de lanzamiento con la presencia del dúo formado por el trompetista y fiscornista italiano Paolo Fresu y el pianista español Chano Domínguez, en el Teatro Municipal, a las 20:30.

Mosh Tour

La quinta fecha del Mosh Tour 2018 llegará el sábado a Ciudad del Este con Patriarca, The Force y The Profane. La cita metalera será así en el local Papa Bar (Av. Pampliega c/ Pa’i Pérez, Asunción), desde las 21:00.

TEATRO

Mi grado es un peligro

La comedia “Mi grado es un peligro” sube este viernes a escena en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos, Asunción). Las funciones serán los sábados a las 21:00 y domingos a las 20:00.

Perdona nuestras ofensas

En el auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas 129, Asunción) se presenta el espectáculo de stand up “Perdona nuestras ofensas”, con la actuación de Raúl Vega, Christian “Chuck”, Dani Benítez y Fabián “El Ninja”. El show tendrá lugar este viernes y el sábado a las 21:00.

Le Prenóm

Se despide en la Alianza Francesa (Mariscal Estigarribia c/ Estados Unidos) la comedia “Le Prenóm-El nombre”, bajo la dirección de Hugo Robles. Las funciones son este viernes y el sábado a las 21:00, y el domingo a las 20:00.

Escaleno

Con tres obras dirigidas por Jorge Báez, “Escaleno” se presentará este sábado y domingo a las 20:00 en Espacio E (Estrella 977 c/ Montevideo, Asunción).

Petit Teatro

Sigue en marcha en la Alianza Francesa, este fin de semana, la segunda edición de Petit Teatro, con obras breves escritas por mujeres.

El flautista de Hamelin

Este sábado y domingo a las 17:30 se presenta en El Balcón de Equipo Teatro (México 1073 c/ Rca. de Colombia, Asunción) “El flautista de Hamelin”, un espectáculo para toda la familia basado en el tradicional cuento.

Lorito Óga

Este sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00 se presentan las últimas funciones de “Lorito Óga”, dirigida por Alicia Braga, en el Teatro Latino (Teniente Fariña e Iturbe, Asunción).

El hijo de la novia

Este fin de semana se despide “El hijo de la novia”, versión teatral de la película de José Luis Campanella, bajo la dirección de Tana Schémbori. Las funciones serán el sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00.

Aló Madame

El sábado y el domingo a las 20:30 se presentará en el Teatro Municipal de San Lorenzo (San Lorenzo c/ España) la comedia “Aló Madame”, como parte de la gira de despedida de Rafael Rojas Doria

Teatro Mbyky

Este domingo a las 19:00, en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas), se ofrecen las últimas funciones del ciclo de Teatro Mbyky, con obras escritas y dirigidas por integrantes del elenco Cuarta Pared.

DANZA

Arrabalero

Con quince bailarines en escena, entre ellos los maestros Diego Escobar y Angi Staudinger, se presentará este viernes el espectáculo de tango “Arrabalero”. La puesta se iniciará a las 21:00, en el Teatro Municipal (Pdte. Franco y Chile, Asunción). También estará en escena el cantante Edgardo Rusca.

Encuentro Amarbailar

El Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y Charles de Gaulle) albergará este viernes y el sábado al Encuentro Amarbailar, que ofrecerá clases de distintas modalidades de baile para profesionales y aficionados a la danza.

CINE

Viaje a los pueblos fumigados

El cineasta argentino Fernando “Pino” Solanas regresa a Paraguay como invitado del 27° Festival Internacional de Cine. Este viernes, a las 19:00, ofrecerá una charla magistral en el auditorio de la Universidad del Pacífico (Austria e/ O’Higgins, Asunción). El sábado a las 20:00, en el complejo Cinemark (Avda. Santa Teresa y Aviadores del Chaco), presentará su nueva película “Viaje a los pueblos fumigados”.

Cine alemán

El sábado se realizará la maratón de cine alemán contemporáneo en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, ubicado en Juan de Salazar 310 c/ Artigas (Asunción), a partir de las 14:00.

Cartelera de cine

¿Querés ver todos los horarios, tráileres y sinopsis de las películas en cartelera en Paraguay? ¡Consultá la Cartelera de Cine en nuestro portal!