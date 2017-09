Denuncian sistema de estafa a nombre de Ramón del Río

Personas vinculadas al popular actor dieron a conocer un pedido económico solidario a su favor. Del Río niega cualquier solicitud solidaria a su nombre.

Un pedido solidario se hizo correr en las redes donde se menciona la supuesta necesidad económica por motivos de salud del legendario actor paraguayo Ramón del Río, protagonista de la cinta de Paz Encina, Hamaca paraguaya (2006). El mensaje refiere a que el actor habría sido agredido y que posteriormente se devolvería el dinero.

“Es totalmente falso”, subrayó Del Río, en comunicación con ABC Color. Indignado por el pedido, el artista recordó que había sufrido un accidente en el año 2014 pero que ya se encuentra bien de salud.

En aquella ocasión, el intérprete se trasladaba en un colectivo, mientras barrabravas se arrojaban piedras entre sí. La rotura del vidrio del bus le provocó heridas en el ojo. Sin embargo, él -junto a los suyos- logró solventarse esos tratamientos.

“Hay mucha gente que por poco no se mete en los bolsillos ajenos. Como saben que es una persona querida...”, mencionó la señora Elda Noguera, cercana al artista. “Es gente que quiere plata y de Ramón del Río no van a sacar ni un peso en esa forma. Es un hombre demasiado honesto y no puedo aceptar que pase esto”, concluyó.