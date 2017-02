Presentan "Cuentos violentos" en Pilar

Por Clide Noemí Martínez, corresponsal

PILAR. El periodista Aristides Ortíz presentó su obra "Cuentos en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Pilar. La apertura estuvo a cargo del también periodista y escritor Julio Benegas Vidallet.

Benegas Vidallet significó que el autor utiliza la técnica de la crónica para hacer cuentos y ficción, basados en hechos reales. Resaltó la lucha de Ortiz por las libertades, el derecho de la información y la comunicación.

Señaló que el libro se caracteriza por crónicas relatadas detalladamente, lo que requirió de buena lectura y verificación de datos. Valoró la utilización de la lengua guarani, que es una apuesta a la oralidad, que necesita ser escrita, para que nuestra lengua juegue contra cartas menos marcadas, en los nuevos escenarios civilizatorios.

Por su parte el autor reivindicó las particularidades del habla de los paraguayos. Dijo que el guarani paraguayo que hablamos todos los días, no lo hablamos en la mesa. "Si lo hablamos todos los días, porque no lo podemos escribir también". Afirmó que la particularidad linguistica del Paraguay, no se da en otra parte del mundo.

El castellano convive con una lengua que tiene origen en una lengua indígena que es el guarani, pero que ya no es la original. "El castellano paraguayo esta muy influenciado por el guarani, y tenemos que estar orgullosos de nuestra particularidad, que debe ser reivindicada en la literatura", expresó Arístides Ortíz.