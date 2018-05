Preocupado por publicidad, abogado de Weinstein presiona a fiscales

Por Reuters

NUEVA YORK. El abogado que defiende a Harvey Weinstein de los cargos de violación que pesan en su contra dijo que está preocupado porque la publicidad que rodea al caso y la “presión inapropiada” sobre los fiscales pueda ser injusta para su cliente.

El letrado, Benjamin Brafman, habló con periodistas después de un procedimiento a puerta cerrada ante el juez James Burke de la Corte Suprema de Nueva York en Manhattan, en el que asegura que presentó sus preocupaciones en torno al caso.

Brafman dijo que espera que Weinstein sea exonerado de los cargos, que calificó como “absurdos”. Weinstein, que ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por más de 70 mujeres, incluidos casos que datan de décadas atrás, ha negado haber mantenido relaciones sexuales no consentidas con nadie.

Brafman afirmó que no puede hablar del proceso en detalle y no especificó de forma exacta qué acción pidió al juez que adopte, si es que solicitó alguna. Weinstein no compareció en la sesión.

“Una de mis preocupaciones es que por culpa de la publicidad del fin de semana, haya dudas sobre la capacidad de la gente de tener una mente abierta”, dijo Brafman a los medios al exterior de la corte.

“También creo que está recayendo una presión injustificada sobre la oficina del fiscal de distrito (de Manhattan) exigiendo una acusación contra el señor Weinstein”.

“No estoy seguro de que haya remedio, pero quería dejar claro que no estoy feliz con estos asuntos”, señaló. La oficina del fiscal del distrito declinó hacer comentarios. Weinstein ha sido acusado de dos cargos de violación y uno por un acto criminal sexual tras una investigación de varios meses del Departamento de Policía de Nueva York.

Si es hallado culpable por los cargos más graves, podría ser condenado a entre cinco y 25 años de cárcel. Brafman dijo el martes que su cliente fue acusado de violar a una mujer, aunque mantuvo una relación consentida durante 10 años con ella tanto antes como después de la supuesta violación.