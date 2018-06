Weinstein rechaza los cargos de violación y abuso sexual ante el juez

Por EFE

NUEVA YORK. El productor de Hollywood Harvey Weinstein rechazó hoy los cargos de violación y abusos sexuales al comparecer ante un juez de Nueva York para conocer las acusaciones levantadas contra él la semana pasada.

Weinstein, de 66 años, que está en libertad bajo fianza tras entregarse a la policía el pasado 25 de mayo, acudió a un tribunal por primera vez desde que se anunciaran los cargos formales por los que será procesado, que incluyen el de violación.

Desde el pasado octubre, cuando algunos medios recogieron los primeros testimonios de abuso y acoso que desataron el escándalo, el productor ha sostenido que las relaciones sexuales forzadas de las que le acusan decenas de mujeres fueron consentidas.

Aunque está siendo investigado también en los Angeles y Londres, la fiscalía de Manhattan ha sido la primera en reunir pruebas suficientes para hacerle responder ante la justicia, gracias a un trabajo de la policía que se extiende varios meses. Su abogado, Benjamin Brafman, descartó discutir las evidencias con los periodistas al acabar la vista judicial de hoy, pero aseguró que Weinstein trata el tema “muy seriamente” y que, dadas las circunstancias, “está razonablemente bien”.

Según el pliego de acusación, Weinstein forzó a una mujer a practicarle sexo oral en su oficina del barrio de Tribeca en 2004 y a otra la violó en un hotel de Manhattan en 2013. Por esos cargos se podría enfrentar de cinco a veinticinco años de cárcel, si es condenado. Respecto a las supuestas víctimas, no se conoce su identidad pero versiones apuntan a que el caso de 2004 puede ser el de la aspirante a actriz Lucia Evans, ya que coinciden sus alegaciones.

“Procederemos vigorosa y rápidamente”, sostuvo Brafman, quien insistió en que el productor niega haber tenido relaciones no consentidas “con nadie” y consideró la violación un “terrible crimen”, tan “censurable” como ser “falsamente acusado” de ello. “Desde su punto de vista, ha sido acusado en falso de violación”, agregó la defensa de Weinstein, que asumió que el juez “entiende” que su equipo legal necesitará “tiempo para abordar estos temas”.

De acuerdo a medios locales, Brafman está a favor de separar los cargos contra el productor para que tenga juicios distintos debido a la diferencia temporal entre los supuestos delitos, y además criticó las filtraciones de detalles a la prensa.

Entre los asistentes a la comparecencia, que duró media hora y generó gran expectación, se encontraba la abogada Gloria Allred, que representa a algunas mujeres que han denunciado al productor por conductas sexuales inapropiadas.

Un jurado acusador anunció el pasado miércoles los cargos formales presentados hoy por el juez contra Weinstein, que desde entonces está en libertad bajo fianza, sin pasaporte y con un localizador en el tobillo. Su próxima cita judicial es en septiembre.

En octubre de 2017, la revista The New Yorker y el diario The New York Times destaparon el supuesto historial de abuso de Weinstein, lo que acabó desembocando en una cascada de denuncias y les valió un premio Pulitzer este año por su servicio público. Unas ochenta actrices han acusado al otrora poderoso productor de Hollywood de conductas inapropiadas, entre ellas Rose McGowan y Paz de la Huerta, que alegan violación, y sus voces han impulsado movimientos contra el acoso sexual en la industria del cine y fuera de ella, como “ Me Too ” y “Time's Up”.

Al escándalo Weinstein se suma ahora una denuncia colectiva interpuesta el pasado viernes en Nueva York por tres mujeres, una de las cuales, Melissa Thompson, alega que la violó en 2011 en un hotel.