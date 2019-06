Anécdotas de un pedíatra

En la Feria Internacional del Libro, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Mariscal, se presentó el libro "Anécdotas pediátricas inolvidables", del Dr. Óscar Doldán Pérez.

El libro hace referencia a las fantásticas historias por las cuales el autor tuvo que pasar durante su carrera como médico profesional. A lo largo de 334 páginas, Doldána hace un recuento parcial de sus vivencias, durante sus 40 años como médico profesional, más sus seis años como estudiante de medicina.

“Estoy muy contento de presentar esta nueva obra, al público que gusta de las historias narradas a través de las páginas de un libro. El hecho de que los lectores puedan conocer esas vivencias inéditas por las que un médico tiene que pasar día tras día es algo que me llena de satisfacción, y solamente me queda agradecer a todas las personas que me apoyaron“, expresó el Dr. Óscar Doldán.

La obra cuenta con la participación de otro reconocido profesional de la salud como lo es el Dr. Miguel Ángel “Mime” Velázquez Blanco, quien se encargó del prólogo.

El lanzamiento se realizó el domingo 9. La presentación estuvo a cargo de la Dra. Lourdes Talavera, pediatra y novelista paraguaya. El libro ha sido editado por Servilibro.