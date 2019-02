Ariana Grande lanza disco en medio de polémica con Grammys

Por AFP

LOS ANGELES. La princesa del pop Ariana Grande lanzó su muy esperado álbum este viernes poco después de criticar al productor de los Grammys por “mentir” sobre su decisión de no presentarse en la noche más importante de la música.

Poco antes de lanzar Thank U, Next, Grande respondió a declaraciones ofrecidas por el productor Ken Ehrilich sobre que la artista “sentía que era tarde” para preparar el show del domingo.

“He mantenido mi boca cerrada pero ahora mientes sobre mí”, escribió en Twitter la artista junto a un pantallazo del artículo de la agencia Associated Press con las declaraciones de Ehrilich.

“Puedo preparar una presentación de la noche a la mañana y tú lo sabes, Ken. Fue cuando sofocaste mi creatividad y expresión personal que decidir no asistir”, siguió. “Espero que el show sea exactamente lo que querías que fuera y más”.

Grande, de 26 años, indicó que “ofreció tres canciones distintas” antes de decidir cancelarlo.

“Se trata de colaboración, de sentirse apoyada, de arte y honestidad, no de política, no de hacer favores o jugar”, indicó. “Es solo un juego... y lo siento, eso no es lo que la música significa para mí”.

Imágenes de la popular cantante aparecen en vallas en Los Ángeles promoviendo el Grammy, que se celebra el domingo a las 17:00 locales (22:00 hora paraguaya).

El exitoso sencillo Thank U, Next -que da nombre al álbum- salió justo después del corte para las nominaciones de este año.

Recibió, no obstante, dos nominaciones en categorías de pop: su álbum Sweetener aspira a convertirse en mejor álbum vocal, mientras que la seductora God is a Woman compite por mejor presentación como solista.

Thank U, Next tiene un toque más personal de la princesa del pop. Varias canciones se refieren a su muy tumultuosa vida amorosa el año pasado, que llevó a su ruptura con el rapero Mac Miller, que murió en septiembre a los 26 años, y a poner fin a un breve pero muy publicitado compromiso con el comediante Pete Davidson.