Artistas critican falta de diversidad en los Grammy

Por ANSA

LOS ANGELES. Estrellas rutilantes de la música como Justin Bieber, Kanye West y Drake no asistirán a la gala de entrega de los Premios Grammy, en protesta por la falta de diversidad en las nominaciones.

La gala, que tendrá lugar el próximo 12 de febrero en Los Angeles -con ausencias de excepción-, se considera “una cosa de viejos”, informó el sitio de espectáculos TMZ.

Bieber, Kanye y West recibieron múltiples nominaciones pero decidieron renunciar a los reflectores y disfrutar esa noche en otro lugar porque, dijeron, los premios entregados a la música “tienen poca consideración de los jóvenes talentos, especialmente de los afroamericanos”.

Así, la protesta por la falta de diversidad se trasladó también al ámbito musical, después de haber armado gran revuelo por los premios Oscar, otorgados al cine.

Según TMZ, muchos artistas jóvenes consideran que los Grammy están fuera de su alcance y, por lo tanto, los consideran ajenos.

La mecha la encendió la ausencia de nominaciones para elálbum Blonde, del afroamericano Frank Ocean, de 29 años.

El disco fue lanzado a inicios de 2016 y fue un éxito inmediato en numerosos países, entre ellos, Estados Unidos y el Reino Unido. “El álbum que más escuché este año- había dicho Kanye West durante un concierto, antes del anuncio de las nominaciones- fue el de Fran Ocean. Les digo que si no lo veo nominado en ninguna categoría no me haré ver en los Grammy”. “Como artistas debemos unirnos y combatir”, sostuvo.