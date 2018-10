Caja Mutual celebra su aniversario con tributo a los Beatles

La Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay celebrará sus 33 años con un espectáculo que reunirá a varios artistas paraguayos quienes interpretarán temas de los Beatles. Será este jueves 4 en el Banco Central del Paraguay, a las 20:00.

Bajo la dirección y la coordinación general de Patricia y Luis Álvarez Producciones, el espectáculo será un recorrido por todas las etapas de los Beatles. Una gran cantidad de artistas pondrán sus voces para interpretar las canciones del cuarteto inglés.

Conforman la nómina de artistas que se presentarán Rubén Daría Fumilia, Juan Manuel Fernández, Luis y Patricia Álvarez, Derlis González, Marijó Obregón, Jaime Zacher, Purahéi Soul, Riolo Alvarenga y su grupo, Jorge Sosa, Andrea Valobra, Kike Zayas, Walter Cabrera, Dani Meza, entre otros.

En la noche sonarán temas como “Drive my car”, “Yesterday”, “Penny Lane”, “Don't let me down”, “Here comes the sun”, “Help”, “Can't buy me love”, “Come together”, “The long and winding road”, “I saw her standing there”, y muchos otros.

Dicho evento contará con la presencia de directivos, empleados, afiliados, beneficiarios de la institución e interesados en general, que se reunirán para celebrar los 33 años de la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay.