Camila Cabello lidera las nominaciones a los MTV EMA 2018

Por EFE

BILBAO. Las cantantes Camila Cabello, Ariana Grande y Dua Lipa son algunas de las jóvenes estrellas de la canción nominadas a alguno de los galardones MTV Europe Music Awards (EMA) 2018 que se entregarán en Bilbao (España) el 4 de noviembre.

Según dio a conocer hoy la organización de los premios instituidos por la cadena musical de televisión MTV, estas tres estrellas del pop comparten nominaciones con artistas masculinos como Post Malone, Drake y Shawn Mendes.

La joven cantante cubano-estadounidense Camila Cabello lidera la lista de nominaciones con seis candidaturas, entre ellas la de mejor canción y mejor vídeo por su éxito Havana, junto a Young Thug, así como a mejor artista, en la que competirá con Ariana Grande, Post Malone y Drake, y Dua Lipa.

Grande y Malone son los que siguen a Cabello en número de nominaciones con cinco cada uno, mientras que el rapero Drake y Dua Lipa acumulan cuatro nominaciones cada uno, las mismas que el canadiense Shawn Mendes, estando los tres nominados a mejor artista local en sus respectivos países de origen.

En el apartado de mejor vídeo compiten, además de Grande y Cabello, Lil Dicky, The Carters y Childish Gambino, seudónimo del actor Donald Glover, que ha arrasado este año con su tema This is America, de profunda temática social y espectacular apuesta visual.

A mejor artista pop repiten Grande y Cabello, así como Dua Lipa, Shawn Mendes y la actriz Hailee Steinfeld, mientras que a mejor artista revelación están nominados Anne-Marie, Bazzi, Cardi B, Hayley Kiyoko y Jessie Reyez.

El británico Ed Sheeran recibió una única nominación a mejor actuación en vivo -junto a Muse, Pink, Shawn Mendes y The Carters- y otra de las jóvenes estrellas de la canción, Nicki Minaj, consiguió la de mejor look por sus originales conjuntos y mejor artista de Hip-Hop -compitiendo con Drake, Eminem, Migos y Travis Scott-.

En la categoría de mejor artista rock figuran los veteranos U2, así como 5 Seconds Of Summer, Muse, Imagine Dragons y Foo Fighters.

Los premios MTV EMA 2018 se entregarán en una gala retransmitida por el canal MTV en directo para todo el mundo desde el Bilbao Exhibition Centre el domingo 4 de noviembre a partir de las 21:00 horas local (19:00 GMT).