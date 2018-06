Video de Oreiro para el Mundial hechiza a los rusos

La multinacional Warner Music estrenó este fin de semana el video de “United By Love”, tema con el que la uruguaya Natalia Oreiro aboga por la unión de los pueblos en el Mundial.

United by Love, escrita por Ettore Grenci, Diego Cordoba y Sonia Molina, es la canción que la actriz y cantante uruguaya estrenó especialmente para la fiesta del Mundial Rusia 2018. Cantada en castellano, ruso e inglés, su letra exhorta a creer en los sueños y a dejarse llevar por un mismo amor. “Con honor, bajo un mismo cielo, sonarán las voces de todos los países”, exclama Oreiro, en ruso, en el puente de la canción.

A pocas horas de su publicación, el video ya supera el medio millón de reproducciones, con miles de comentarios positivos de los rusos en YouTube.

“Dios, esto es increíblemente hermoso, genial. ¡Emociones mágicas!”, dice el usuario Limonad TV; mientras una nostálgica Inga Zagonenko exclama: “El mismo encanto, ¡siempre joven! ¡Te recordamos, Natalia!”. Recordemos que la artista es furor en aquel país, a partir de su personaje de “Milagros” o “Cholito” en Muñeca brava (1998-1999), también emitida en varias ocasiones en Paraguay.

Otro internauta moscovita asegura que es “la mejor canción” para la Copa Mundial. “Otros que grabaron no se acercan, en absoluto”. Algo parecido concluye el usuario la define como “una canción maravillosa, ¡mejor que la canción oficial! La FIFA no lo aceptó porque ‘Natasha’ ama a nuestro país, prefirieron a un artista indiferente a Rusia”.

El mensaje, por supuesto, va dirigido a la FIFA y Sony Music, firmas que seleccionaron a los estadounidenses Will Smith y Nicky Jam y a la albanesa Era Istrefi, para interpretar el himno oficial del certamen, Live it up.

Una historia de amor

¿Cómo se explica el vínculo tan cercano entre Oreiro y los nacidos en Rusia? En un texto publicado por el portal deportivo Championat.com, el periodista Nikita Kuzin rescata la popularidad de la telenovela argentina Muñeca brava, con la que Oreiro se ganó el amor de los rusos.

“La canción de la serie, Cambio dolor, se volvió legendaria y es lo primero que se viene a la mente al mencionar a Natalia (en Rusia)”. El texto relata que, durante la presentación oficial del tema en ese país -registrado la semana pasada- Natalia habló principalmente en ruso, pidió hacer preguntas en ruso... ¡y hasta insistió en llamarla “Natasha”!. “Natalia siempre sonríe”, detalla. “Ella sabe cómo es amada en Rusia y responde a los fanáticos con reciprocidad”.

Su masividad en ese país es tal, que la cadena deportiva ESPN registró un sondeo espontáneo en las calles moscovitas y llegó a conclusión de que la uruguaya es más conocida que el mismísimo... Lionel Messi.

Un gesto valiente

Durante la reciente visita de la artista a Rusia, no pasó desapercibido un gesto bastante particular. Como es sabido, el gobierno de Vladimir Putin es hostil hacia la comunidad homosexual y hasta rige una ley “contra la propaganda gay” que restringe las expresiones públicas en este sentido.

Desafiando a las autoridades rusas, Natalia acudió a distintos medios de prensa –entre ellos, la radio nacional rusa– con una camiseta con la bandera LGBTTTIQ (Lesbianas, Gays, ​ Bisexuales, Travestis, Transgénero, Transexuales, Intersex y Queer), a favor de la diversidad sexual.

Si bien los medios de comunicación rusos debieron omitir comentarios al respecto, la prensa internacional especuló que el hecho podría tener graves consecuencias para la artista, como el hecho de retenerle el pasaporte y rechazarle una próxima visita a ese país.