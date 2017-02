Cantante de Jarabe de Palo mantiene su gira pese a cáncer

Por ANSA

MADRID. Pau Donés, el vocalista del grupo “Jarabe de Palo”, vuelve a tener cáncer pero mantiene su gira por México prevista para este año.

Su representante dijo hoy que mantiene su agenda para este año y que el 18 de marzo comenzará en México la gira de presentación de su nuevo disco “Humo”.

En el disco, que saldrá a la venta el 10 de marzo, grabado en los últimos meses, el cantante habla de los sentimientos y las sensaciones que ha despertado en él la enfermedad.

Al cantante le habían diagnosticado hace un año y medio un cáncer de colon con metástasis en el hígado, del que se curó, y hace unos días, informó en su blog, los médicos le han encontrado un pequeño tumor en el peritoneo. “Oh, oh! Malas noticias. Pasé un par de días pensando. El cangrejo volvía a despertarse”, escribió Donés, quien dijo que llevaba un año y medio “estupendo”.

Y añadió: “Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara,dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios”.

Donés tiene previsto continuar la gira que comenzará enMéxico por Estados Unidos y España. A finales de este mes editará un libro titulado “50 palos”, en el que repasa su vida, marcada por el suicidio de su madre.