Concierto de canto y piano

La mezzosoprano estadounidense Kathryn Kasper y la pianista venezolana María Fernanda Zapata ofrecerán mañana un recital, que dará continuidad al Ciclo de Música de Cámara de la Sinfónica Nacional (OSN)

El concierto será este lunes 25, a las 20:00 en el auditorio de la OSN, ubicado en Ayala Velázquez 376 casi Capitán Brizuela (Barrio Mariscal López-Asunción), con acceso libre y gratuito. Los que aprecian el género camerístico tendrán la oportunidad de disfrutar con la interpretación de: “I Hate Men”, de “Kiss Me, Kate”, de Cole Porter; “Send in The Clowns”, de “Little Night Music”, de Stephen Sondheim; “Summer Time”¸de Porgy and Bess; “Une Flûte Invisible”, de Camille Saint Saens; “Zwei Gesänge” , Opus 91, de Johannes Brahms; Siete canciones populares españolas, de Manuel de Falla; entre otras creaciones.

Se contará con la participación especial de Marcelo Jiménez (viola) y Ana Armadans (flauta). Al repertorio se suma como atractivo del recital la conformación instrumental atípica, que no es muy frecuente en nuestro país.

La Sinfónica Nacional desarrolla este ciclo, desde el año 2014, con el objetivo de dar a conocer la música de cámara a un público. En este marco presenta esta propuesta con profesionales de reconocida trayectoria.