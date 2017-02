Depeche Mode lanza primer sencillo en cuatro años

Por Reuters

La banda británica Depeche Mode lanzó el viernes "Where´s The Revolution", su primer sencillo en cuatro años, semanas antes de la presentación de su nuevo disco "Spirit".

Depeche Mode, compuesto por Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher, divulgó en Internet la nueva canción, en la que con su música y tono característicos hace un reclamo al público por sus decisiones políticas y sociales.

Where´s The Revolution, escrita por Gore, es una de las 12 canciones del álbum Spirit, que será lanzado el 17 de marzo. Habrá también una versión con dos discos que incluirá un folleto de 28 páginas con arte y fotos del grupos y cinco remixes, dijo Depeche Mode en su sitio web (depechemode.com).

Spirit es el decimocuarto álbum de la banda, que ha vendido millones de discos. "Estamos viviendo en un tiempo de cambio real. A medida que pasan los años, me afecta más lo que ocurre en el mundo. Pienso en mis hijos y en donde están creciendo", dijo Gahan recientemente a la revista Rolling Stone.

"No lo llamaría un álbum político, porque no escucho música de una manera política. Pero indudablemente es sobre la humanidad y nuestro lugar en ello", añadió el vocalista del grupo. La banda, formada en 1980, anunció una gira de mayo a julio por Europa y luego cruzará el océano para presentarse en América del Norte y del Sur, aunque aún no fijó las fechas.