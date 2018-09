El CCPA Jazz Quintet rendirá tributo a Joe Pass

El guitarrista estadounidense Joe Pass será recordado de la mano del CCPA Jazz Quintet, que hoy dará un concierto en su homenaje. Será en el Teatro de las Américas (José Berges 297), a las 21:00. Acceso libre y gratuito.

El CCPA Jazz Quintet, integrado por Seba Ramírez (batería), Jonathan Piñero (trompeta), José Alejandro Cabrera (guitarra), Esteban Godoy (piano/teclado) y Paula Rodríguez (contrabajo), dará su tributo musical a Joseph Passalaqua, verdadero nombre del guitarrista Joe Pass.

El músico estudió guitarra en su ciudad natal, Brunswick, a finales de los años treinta para formar parte luego de diferentes bandas, entre ellas, la de Tony Pastor, mientras aun estaba en el colegio.

En 1947, ya con su nombre profesional, alcanzó su consagración musical en la orquesta de Charlie Barnet, pero por culpa de su adicción a las drogas hizo que la década de los 50 pasara inadvertida musicalmente hablando, ya que empleaba su tiempo alternando trabajos variados e internamientos en diversas instituciones médicas con el fin de desintoxicarse.

En 1961 ingresó de manera voluntaria en la "Synanon Foundation" un centro de rehabilitación de Santa Mónica, que logró sanarle. Fue prácticamente al salir de ese centro que grabó el extraordinario álbum para Pacific Jazz, titulado "The Sounds of Synanon" en el que tuvo un papel estelar.

Ese fue su primer álbum y ya entonces la revista especializada Down Beat le concedió una calificación de 4 estrellas y media. En 1970, volvió a grabar un disco, esta vez para el sello MPS y dos años más tarde, formó un dúo de guitarras con Herb Ellis, grabando algunos discos interesantes.

En 1973, el productor Norman Granz, propietario por entonces del sello Pablo, le convenció para participar en una larguísima serie de giras incrementando así su fama de extraordinario guitarrista a medida que el público empezó a conocerlo.

Participó en numerosos festivales de jazz en Monterrey, Newport, Concord, entre otros. Su nombre aparecía siempre entre los primeros guitarristas de las revistas especializadas. Durante los años 80 Pass emergió de su papel de estrella acompañante para iniciar un periodo de su carrera liderando su propio grupo, y grabando y actuando en prácticamente todas las situaciones imaginables, desde el solo de guitarra hasta cualquier combinación de pequeños grupos.

Entre su amplísima discografía a su nombre, cabe destacar los discos grabados en 1973 para JVC (Virtuoso), en 1974 para Pablo (Portrait of Duke Ellington); con Ella Fitzgerald (Fitzgerald and Pass Again, o Ella in London), o en 1992 (Finally: Live in Estocolmo).

Joe Pass, conservó un público fiel a su música hasta el día de su muerte, el 23 de mayo de 1994. El CCPA Jazz Quintet destacó que será un desafío para ellos como para el guitarrista José Cabrera, quien sugirió esta propuesta para rendir tributo a su ídolo.