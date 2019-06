Entradas para Keane, desde el martes

Este martes 18 comenzará la preventa de entradas para el concierto que la banda británica Keane ofrecerá el próximo 27 de noviembre en el Jockey Club del Paraguay. La agrupación regresará al país promocionando su nuevo disco “Cause and effect".

El periodo de preventa se extenderá hasta el jueves 20 y será exclusiva para los clientes del Itaú, quienes podrán acceder a un 15% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Luego de estas fechas, podrán adquirir los tickets con un descuento del 10%. La venta general de entradas comenzará este viernes 21 de junio al mediodía, a través de Ticketea. Los sectores y precios son: VIP Keane (G. 890.000), Campo Premium (G. 535.000), Preferencias (G. 415.000) y Campo (G. 215.000).

El cuarteto conformado por el vocalista Tom Chaplin, el tecladista Tim Rice-Oxley, el baterista Richard Hughes y el bajista Jesse Quin está retornando a los escenarios, luego de una pausa de seis años. Días atrás presentaron “The way I feel”, el primer adelanto de lo que será su quinto trabajo discográfico, que será lanzado el próximo 20 de septiembre y que constará de 11 canciones.

La agrupación, que cuenta con éxitos como “Somewhere only we know”, “Is it any wonder?” y “Bedshaped” se había presentado en Asunción el 23 de agosto de 2012, también en el Jockey Club. El concierto no solo fue muy recordado por el público, sino por los mismos integrantes de la banda que lo calificaron como uno de los mejores shows que dieron desde sus inicios, en el año 2003.