Falleció Danny Kirwan

El exguitarrista de Fleetwood Mac, Danny Kirwan, falleció este viernes 8 de junio a los 68 años, según confirmó la misma banda a través de Facebook. Se desconoce la causa de su muerte.

ETIQUETAS

Daniel David Kirwan fue conocido mundialmente por haber sido miembro de la banda Fleetwood Mac, entre los años 1968 y 1972. También realizó una gran carrera como solista. Hasta el momento no ha trascendido la causa de su fallecimiento.

El comunicado escrito por Mick Fleetwood en Facebook dice: “Danny fue una gran fuerza en nuestros primeros años. Su amor por el blues llevó a que lo invitemos a unirse a Fleetwood Mac en 1968, que hizo su casa musical por varios años. El verdadero legado de Danny, en mi mente, vivirá por siempre en la música que compuso e interpretó tan bellamente como parte de la fundación de Fleetwood Mac, que ya ha perdurado más de cincuenta años”.

A continuación, se cita los albúmes en los que trabajó con Danny Kirwan: Then Play On ​(1969), Blues Jam at Chess​ (1969), Kiln House​ (1970), Future Games​ (1971) y Bare Trees​ (1972).