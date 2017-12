Flo Rida y Maluma uniendo culturas en “Hola”

Por EFE

MIAMI. El rapero estadounidense Flo Rida se mostró “orgulloso” de poder unir dos “culturas diferentes” en su nueva canción, “Hola”, en la que colabora con el cantante colombiano de trap Maluma.

“Es genial unir dos culturas diferentes. Para mí, que he nacido en Florida, estoy muy contento de esta colaboración”, aseguró el rapero de Miami en entrevista telefónica con Efe.

El autor de éxitos como Club Can't Handle Me, Wild Ones o Whistle manifestó su satisfacción por trabajar con Maluma, una persona que “siente mucha pasión por la música”.

A juicio de Tramar Dillard, nombre verdadero del cantante, la fusión de estilos “es el futuro”, motivo que le ha llevado a realizar esta colaboración con una de las sensaciones del actual género urbano.

“Lo que importa es que la gente trabaje conjuntamente, no importa en qué”, afirmó el rapero, para el que este trabajo es una muestra de cómo se pueden combinar estilos de música diferentes.

El vídeo de Hola, que se estrenó este jueves, se rodó en Medellín (Colombia), ciudad natal de Maluma, y fue dirigido por el productor y director de vídeos musicales dominicano Jessy Terrero siguiendo una fórmula similar al éxito mundial de Luis Fonsi y Daddy Yankee Despacito.

Para Flo Rida, esta grabación en las calles de Medellín fue “muy interesante” y en cuyo proceso “se lo pasó muy bien”.

No es la primera vez que Flo Rida colabora con un artista latino, y como muestra está el tema Greenlight, que publicó el año pasado con su “gran amigo” Pitbull.

En Hola, Flo Rida toma prestada la famosa frase de Talk Dirty de Jason Derulo en la que asegura no necesitar traducción alguna para seducir y pasarlo bien con las mujeres hispanohablantes que le rodean. En este sentido, el cantante de Miami, que en español se arranca a cantar el vocablo Hola que reina en el estribillo y da título a la canción, dijo no temer la barrera idiomática.

“No me importaría cantar en español, pero lo que queríamos era unir dos culturas y que la música tuviera el poder para que gente que no entiende el español pudiera vibrar con el ritmo también”, indicó.

En vistas al futuro, Flo Rida tiene en mente a dos artistas latinos para hacer nuevas colaboraciones, y aunque no quiso dar más detalles, aseguró que se podrá hacer realidad “pronto”.