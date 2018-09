Grandes del metal en el García Lorca

Día histórico para los seguidores del metal de nuestro país. Hoy tocarán en la sala García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas 129) los grupos Cannibal Corpse y Napalm Death en un concierto que se iniciará a las 19:00.

Será la primera vez del grupo estadounidense Cannibal Corpse y la segunda presentación de Napalm Death. Este grupo británico ya había actuado en 1997, en el Ciudad Nueva.

Cannibal Corpse promocionará su decimocuarto disco, titulado "Red before black", publicado el año pasado, y Napalm Death lanzó recientemente un álbum recopilatorio llamado "Coded smears and more uncommon slurs".

El concierto de hoy será la primera fecha del festival Paraguay Alternativo 2018, producido por Diorama.

El festival ya va por su sexta edición. Las entradas están en venta en los puntos de la red UTS, a G. 330.000.