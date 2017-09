Guns N’ Roses y The Who, juntos en un show histórico en la Argentina

Por ANSA

BUENOS AIRES. La banda estadounidense Guns N’ Roses y la agrupación británica The Who actuarán juntas y animarán el 1 de octubre próximo uno de los espectáculos de rock más emotivos e histórico ante el público argentino.

Ese día se presentarán en el Estadio Unico de La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires, en el marco de una gira por América Latina.

Si bien el grupo liderado por Axl Rose estuvo el año pasado en Argentina con sus integrantes originales, después de 23 años de ausencia por esas tierras, los británicos debutarán en el país y son esperados con una gran expectación ya que en 2007 se vieron obligados a suspender su gira por Sudamérica.

The Who, considerada como la banda más grande de todos los tiempos, está liderada por Roger Daltrey (cantante) y Pete Townshend (guitarra principal). Ellos son dos de los cuatro miembros originales, ya que en 1978 murió su baterista, Keith Moon, y en 2002 el bajista John Entwistl. Actualmente la agrupación se completa para esta gira con Frank Simes (director musical e instrumentos varios), Zak Starkey (hijo del beatle Ringo Starr, en batería), Simon Townshend (guitarra y mandolina) y Loren Gold y John Corey (en teclados). Hace diez años la banda estuvo por visitar Buenos Aires en el marco de una gira Sudamericana, algo que ilusionó a sus más fervientes seguidores. Sin embargo esto no pudo concretarse porque en aquella ocasión la falta de disponibilidad de estadios en Brasil impidió que su tour pudiera hacerse y seguir por Chile y Argentina. Formados a principios de los años 60, vendieron más de 100 millones de discos. Sus integrantes también incursionaron en el cine con la ópera-rock “Tommy”.

Los británicos son uno de los grupos más icónicos de la historia del rock y considerado como el eslabón entre el rock psicodélico y el punk rock, debido a las claras influencias que ejercerían sobre grupos posteriores como Sex Pistols o Ramones, tanto musical como líricamente, mostrando tendencias revolucionarias.

Según los especialistas es también se considera fundamental en la creación y desarrollo del hard rock y el heavy metal, manteniendo fuertes conexiones con bandas como Led Zeppelin.

Por su parte, Guns N’ Roses sigue siendo una de las bandas más importantes e influyentes en la historia de la música y por ello mantienen una gran conexión con millones de fans de todo el mundo y lo demuestran en cada show en vivo.

La banda estadounidense está conformada por Axl Rose (voz), Duff McKagan (Bajo), Slash (guitarra principal), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (batería) y Melissa Reese (teclados).

Después de la formación del grupo en 1985, Guns N ’Roses lanzó una actitud desenfrenada e imparable en la floreciente escena del rock de Los Angeles.

El espíritu siguió cautivando a todo el mundo con el lanzamiento en 1987 de Appetite for Destruction, el álbum debut más vendido en Estados Unidos con 30 millones de copias.

En 1991, se alzaron con siete disco de platino por su placa gemela Use Your Illusion 1 y 2.

La última vez que estuvieron los estadounidenses en Argentina fue en noviembre de 2016, donde ofrecieron dos shows en el estadio del club River Plate.

De este modo, The Who y Guns N’ Roses llegan a la Argentina para brindar un histórico show conjunto en el marco de una gira latinoamericana que los llevará por Brasil, donde se presentaban este sábado en Rock in Rio, y continuaban las ciudades de San Pablo el 26, antes de desembarcar en Chile, el 29.