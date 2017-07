Hija de paraguaya asombra en “America's Got Talent”

Angelina Green, hija de una paraguaya, causó una gran impresión en uno de los programas de concursos musicales más populares de Estados Unidos.

La joven cantante estadounidense Angelina Green, hija de una paraguaya, dejó asombrados a los miembros del jurado del popular programa musical America's Got Talent, uno de los shows más populares de ese tipo en Estados Unidos.

Green, de 13 años, interpretó la balada de The Pretenders, I'll Stand by You, en el programa transmitido el martes por el programa de la cadena NBC.

Su actuación impresionó al jurado compuesto por Simon Cowell - creador de shows como American Idol -, el comediante canadiense Howie Mandel, la cantante inglesa Mel B y la modelo Heidi Klum, quien en particular le dedicó varias palabras de halago, ante la visible emoción de la joven cantante.

Klum le otorgó el reconocimiento del “golden buzzer”, algo que cada miembro del jurado puede hacer solo una vez y lo que significa que Green pasó automáticamente a la siguiente ronda del concurso.