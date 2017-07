Liam Gallagher, durísimo con U2

Entre la ironía y un humor peculiar, así se muestran cada vez que pueden los hermanos Gallagher. Todavía distanciado de su hermano mayor Noel, Liam Gallagher aprovechó para “disparar” contra la banda de rock U2, justo mientras su hermano oficia de telonero.

“Prefiero comer mi propia mierda antes que escuchar a ese montón de idiotas (...)”, respondió desde su cuenta de Twitter a un seguidor que le preguntó si aprovecharía el fin de semana para verlos.

I'd rather eat my own shit than than listen to them bunch of beige fucks as you were