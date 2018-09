Lilian Romero pone su voz a composiciones en guaraní

“Las más bellas composiciones cantadas en guaraní” se denomina el nuevo disco de la cantante Lilian Romero, que será presentado hoy a las 19:30 en el auditorio de Radio Nacional del Paraguay (4ª Proyectada c/ Yegros).

“Aposté a lo que a mí me llega al corazón para poder interpretar, entonces elegí esas canciones que a mí me gustan como artista. No me enfoqué en la parte comercial”, comentó la intérprete con relación a las quince obras que componen este nuevo trabajo, editado con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fondec).

Entre las obras que componen este disco, el noveno de la carrera de Romero, se encuentran las polcas “Mandu’a rory” de Hérib Campos Cervera y Francisco Alvarenga; “Oiméva che roga”, de Félix Fernández y Agustín Barboza; y “Morenitamí”, de Mauricio Cardozo Ocampo.

“Siempre apuesto a lo que está un poco en el baúl de los recuerdos y trato de seleccionar eso para hacer un rescate”, destacó la intérprete, subrayando que también incluyó en el álbum “Ko’ápe che avy’ave”, de Emiliano R. Fernández.

El disco fue grabado en los meses de junio y julio en los estudios The Song junto a Juan Ramón González en el bandoneon, Lito Delgado en el arpa, Freddy Pérez en el bajo, Julio Barrios en guitarra, Bernardo Ayala en acordeón y Ana Armadans en la flauta. Durante el acto de presentación, Romero estará acompañada por la orquesta Lo Mitãme Guarã, fundada por Santos Lima.

El disco tendrá un costo de G. 30.000 y podrá ser adquirido durante el acto de esta noche. También hay un lote disponible en el local de Radio Ysapy, donde lo recaudado será destinado a la Fundación Rocío para el tratamiento de niños enfermos de cáncer y leucemia.