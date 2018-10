Lucille Blues Festival en Villarrica

Villarrica será la sede del Lucille Blues Festival que se celebrará este viernes 5 en el Patio Gua'i. Todo lo recaudado será con fines benéficos y además se busca es ofrecer un espacio de distensión y buena música.

En la ocasión actuarán Gustavo Sánchez Haase & the One Man Band, quien es villarriqueño pero vive hace muchos años en Encarnación; Hernán Tamanini, de Argentina; Tito Agulla Blues Band, The Posadas Jug Band y Cristian Benítez & Maxi Chávez.

Habrá también una exposición de instrumentos hechos por el músico y luthier Alejandro Tolj, miembro de la Posadas Jug Band.

Las entradas tendrán un costo de G. 25.000 y podrán ser adquiridas la noche del evento o reservando al 0971 472-280.