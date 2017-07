McCartney reanuda su “One On One Tour” en Miami

Por EFE

MIAMI. Paul McCartney desplegará este viernes parte de su entronizado catálogo musical durante un concierto en el American Airlines Arena de Miami (Florida) con el que inicia un nuevo tramo en EE.UU. de su gira “One on One”.

El rockero de 75 años, piedra angular de The Beatles y por ende de la música contemporánea, regresa al sur de Florida por primera vez desde el concierto que ofreció en 2010 en el entonces Sun Life Stadium (hoy Hard Rock Stadium), como parte del Up & Coming Tour.

El recital, que se prevé se extienda por unas tres horas, contendrá un compendio de su dilatada trayectoria de más de 50 años, con emblemas de los “cuatro de Liverpool” como Love Me Do, Eleanor Rigby, Yesterday y Let It Be, además de su exitosa aunque a veces no tan relumbrada etapa junto a los Wings y como solista.

En la lista de temas, a tenor de presentaciones anteriores de la gira, figurará la canción FourFiveSeconds, que compuso junto a Kanye West y Rihanna, aunque en un versión diferente, además de una selección de rarezas del catálogo que firmó con John Lennon, y que desde mediados de la década de los años 60 forman parte del cancionero popular por derecho propio.

El concierto estaba inicialmente previsto para la noche del miércoles, pero fue postergado dos días a fin de concluir la “puesta en escena”, que abarcará pantallas gigantes con videos de última generación, rayos láser y fuegos artificiales.

Amén de la parafernalia visual, que poca falta le haría, acompañará a McCartney la banda con la que se ha mantenido los últimos diez años, incluidos el tecladista Paul “Wix” Wickens, el bajista y guitarrista Brian Ray, el guitarrista Rusty Anderson y el baterista Abe Laboriel Jr.

El recital de Miami será el primero de un total de 21 fechas que el músico tiene programadas en esta nueva etapa en Estados Unidos de la gira One on One, que arrancó en abril de 2016 con un concierto en Fresno (California) y que incluyó la interpretación de la mítica A Hard Day's Night, canción que no tocaba en vivo desde que lo hicieron los Beatles por última vez en 1965.

El tour, que hasta la fecha ha acumulado más de 40 conciertos en América, Europa y Japón, recientemente añadió fechas en México, Colombia y Australia, y cerrará en Nueva Zelanda en diciembre.

Tras el recital de Miami, para el que casi no quedan entradas, este nuevo tramo en Estados Unidos proseguirá con un concierto en Tampa, en la costa oeste de Florida, para luego continuar en Duluth (Georgia), el día 13; Bossier City (Luisiana), el 15; Oklahoma City (Oklahoma), el 17; Wichita (Kansas), el 19; Des Moines (Iowa), el 21, y Omaha (Nebraska), el 23.

El ex-Beatle cerrará julio en Chicago (Illinois), donde se presentará el 25 de este mes, para luego retornar a EE.UU. en septiembre.

El 11 y 12 de ese mes actuará en Nueva Jersey, y dos días después inicia un tramo de siete noches en el estado de Nueva York, con dos fechas seguidas en el Madison Square Garden.

Al término de su periplo en Nueva York, McCartney concluirá este brazo estadounidense con dos noches en Detroit, tras lo cual continuará en Brasil, donde tiene previsto cuatro conciertos en octubre como parte de su gira.

Ganador a lo largo de su carrera de 21 premios Grammy, Sir Paul McCartney cumplió el pasado mes 75 años en perfecto estado de forma, con una trayectoria que casi no ha conocido pausas, y con el añadido de celebrar el 50 aniversario de la publicación del icónico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerado uno de los discos más influyentes de la Historia.

“Es una locura pensar que 50 años después estamos echando la mirada atrás a este proyecto con tanto cariño y un poco asombrados de cómo cuatro tipos, un productor genial y su equipo de ingenieros pudieron hacer una pieza de arte duradera tan impresionante”, escribió McCartney para la edición especial, que salió a la venta en vísperas de que el 1 de junio se celebrara el aniversario.

Se espera que algunas de las canciones que formaron parte de ese emblemático álbum, el octavo de la discografía de los de Liverpool, sean parte del recital que el ex-Beatle brindará en Miami.