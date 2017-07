Muere cantante de Linkin Park

Se reportó hoy que el artista estadounidense Chester Bennington, vocalista de la mundialmente exitosa banda de rock Linkin Park, presumiblemente cometió suicidio.

El medio TMZ reportó este jueves que el cantante Chester Bennington, vocalista de la famosa banda de rock alternativo Linkin Park, fue hallado muerto en su residencia en Los Ángeles, California.

Bennington, de 41 años, presumiblemente cometió suicidio por ahorcamiento, según fuentes policiales citadas por TMZ.

El cantante formó parte de Linkin Park desde el salto al éxito mundial de la banda con su disco Hybrid Theory (2000). Su más reciente disco con Linkin Park, One More Light, fue lanzado en mayo de este año. Además, Bennington formó parte de la banda Dead by Sunrise y colaboró con Stone Temple Pilots.

El cantante, casado y con seis hijos de sus dos matrimonios, había luchado contra el alcoholismo y la adicción a las drogas.