Murió Geoff Emerick, ingeniero de sonido de The Beatles

Geoff Emerick, histórico ingeniero de sonido de The Beatles, falleció este martes a los 72 años al sufrir un paro cardíaco en Los Ángeles. La noticia fue confirmada en su cuenta de Twitter y por su manager, David Maida.

Ganador de cuatro premios Grammy -dos por su trabajo con la banda de Liverpool y otro por un disco solista de Paul McCartney- Emerick fue el arquitecto de la etapa más innovadora y experimental del sonido de los cuatro fantásticos.

10/02/2018

Con apenas 15 años, Emerick se unió a los estudios de Abbey Road y trabajó como ingeniero asistente de varios de los primeros hits de la banda inglesa, incluyendo Love Me Do, I Want To Hold Your Hand, She Loves You y A Hard Day's Night.

Al poco tiempo, a falta de unos meses para cumplir 19 años, se convirtió en el ingeniero oficial. Trabajando codo a codo con el productor George Martin, Emerick construyó el sonido de los discos más aventurados y emblemáticos de los Beatles: Revolver (1966), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) y Abbey Road (1969), así como gran parte de Magical Mistery Tour (1967) y The White Album (1968).

En una entrevista con el diario Clarín, el hombre se había definido como "el sexto beatle"y recordó la emoción de John Lennon para cantar y el perfeccionismo de Paul McCartney.

También rememoró anécdotas fabulosas, como cuando Lennon le dijo: "Quiero que mi voz suene como el Dalai Lama cantando desde la cumbre de una montaña". O la vez que grabaron el tema final de Sgt. Pepper's..., A Day In The Life: "Lo reprodujimos esa noche. Estaban los Rolling Stones y otra gente. Nadie podía creer lo que estaba escuchando".

Geoff había destacado a esa canción y a Tomorrow Never Knows (Revolver) como sus preferidas. "Mi elección no tiene tanto que ver con las canciones, sino con el resultado tras el proceso de ingeniería en la creación de los sonidos", dijo entonces.

Al abandonar los Estudios EMI en 1969, Emerick se unió a Apple Corps, la compañía artística fundada por los Beatles. Allí, rediseñó y reconstruyó el estudio de grabación.

Tras la separación de la banda, continuó forjando su camino como profesional. Trabajó con otros grandes artistas como Elvis Costello, Michael Jackson, Art Garfunkel, Stevie Wonder, Johnny Cash, Badfinger, Jeff Beck, Supertramp y muchos más.

Fuente: Clarín.