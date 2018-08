Muse publicará su disco “Simulation Theory” en noviembre

Por EFE

Muse anunció, a través de un comunicado de su discográfica, que será el 9 de noviembre cuando se publique su nuevo álbum de estudio, “Simulation Theory”, noticia que ha coincidido con el lanzamiento de otro sencillo extraído del mismo, “The Dark Side”.

Serán en total once los temas que incluirá el octavo disco de la banda británica, que se ha encargado de la producción, en colaboración con Rich Costey (conocido por sus trabajos con Foo Fighters, Biffy Clyro e Interpol), Mike Elizondo (colaborador previo de Avenged Sevenfold y Pink), así como con Shellback y Timbaland.

The Dark Side, cuyo videoclip también ha sido lanzado hoy, muestra claramente el influjo ochentero que está presente hasta en la portada de Simulation Theory y viene a sumarse a Something Human, Thought Contagion y Dig Down como anticipos del nuevo material.

Muse, formada por Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard en 1994, está considerada una de las grandes bandas de la actualidad, con más de 20 millones de copias vendidas de sus discos en todo el mundo. Su estilo de rock alternativo fue derivando hacia la llamada “épica de estadio”, cada vez más ampuloso, y fue reconocido con el Grammy al mejor álbum para The Resistance (2009).