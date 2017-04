Otro Level, en ABC Cardinal

Este sábado, de 14:00 a 16:00, Otro Level, y de 20:00 a 24:00, el Playlist de Otro Level, con Pablo Guerrero y Sergio Ferreira, en ABC Cardinal.

Aquí va un anticipo de lo que vas a escuchar este sábado:

1. Queen, Elton John y Axel Rose - Rapsodia Bohemia

2. Queen y George Michael - Somebody to love

3. Chaismokers- Don´t let me down

4. Depeche Mode - Personal Jesus

5. Peter Frampton - Show me the way

6. The Cure - Friday i´m in love

7. Creedence - Bad moon rising

8. The La´s - There she goes