Otro Level, este fin de semana

ABC TV y ABC Cardinal 730 AM te ofrece buena música los viernes y sábados con Otro Level.

Este viernes de 14:00 a 14:30 Otro Level con Pablo Guerrero con lo mejor del pop y del rock. El sábado de Otro Level vuelve a la Expo de Mariano Roque Alonso de 14:00 a 17:00 y el Playlist de Otro Level de 21:00 a 00:00 con Pablo Guerrero y Sergio Ferreira.

¿Qué vamos a escuchar?

Aquí un adelanto de los tres programas.

1- Rapsodia Bohemia

2. Linda Ronstadt - It´s so easy

3. Muriel Dacq - Tropique

4. Empire of the sun - Alive

5. The Outfield - Your love

6. Human League - Don´t you want me

7. Simple Minds - Don´t you forget about me

8. Charly García - No me dejan salir

9. Collective Soul - Shine

10. Donna Summer - Bad girls