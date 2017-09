Otro Level, este fin de semana

Este sábado ABC Cardinal 730 AM te invita a disfrutar lo mejor del pop y del rock.

El sábado de 14:00 a 17:00 Otro Level y de 22:30 a 24:00 el Playlist de Otro Level con la conducción de Pablo Guerrero y Sergio Ferreira. Y en ABC TV Otro Level de 16:30 a 17:30 y su repetición el domingo de 15:00 a 16:00, con la conducción de Pablo Guerrero.

Aquí un adelanto de lo que vas a disfrutar.

1. Jerry Lee Lewis - Great balls of fire

2. Los Lobos - La Bamba

3. Guns and Roses - Sweet child o´mine

4. Gap Band - Burn rubber on me

5. Tom Cochrane - Life is a highway

6. David Guetta y Sia - Titanium

7. Rob N Raz - Got to get

8. No Mercy - Where do you go

9. Joan Jett and the blackhearts - I love rock and roll

10. Billy Idol - Dancing wilth myself