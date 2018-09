Pedro Martínez Trío actúa hoy en Drácena

Pedro Martínez Trío se presentará hoy en Drácena (México 732 c/ Herrera), a las 21:30, antes de su viaje a Chile, donde actuará en varias ciudades. Las entradas costarán G. 20.000.

Pedro Martínez llevará su propuesta de música latinoamericana instrumental en una gira que le permitirá visitar Arica, Valparaíso y Santiago de Chile, del 21 al 30 de setiembre. Viajará con sus compañeros el baterista Gonzalo Resquín y el bajista Chino Corvalán y participarán en festivales y charlas.

Para el artista, es importante salir al exterior para generar espacios. La gira que realizará ahora es ''bien sólida“, puntualizó, ya que es ''mucho más madura en el sentido profesional laboral, es más grande“, dijo. Asimismo, señaló que el impacto que buscan generar ''tiene otro peso.” Se refirió además al grupo de jazz Joaju que recientemente participó de un festival de jazz en Bolivia. ''Eso significa mucho porque vamos abriendo espacios y posicionando al Paraguay dentro de este circuito que es uno de música no mainstream, no masiva, y que aún está fortaleciéndose en el Paraguay.” Pedro puso en resalto la ''cantidad grande de propuestas'' que hay ahora y que ''no tienen que ver netamente con la música masiva (géneros de cultura de masas como rock o cumbia) que creo que siempre tuvieron un espacio de alguna manera en Paraguay, o también como grupos más tradicionales de música paraguaya.” Ahora ''la música de autor, el jazz, la música instrumental, proyectos de música paraguaya pero con proyección contemporánea están abriendo ese espacio“, explicó. Recordó también al Mbarakatrío y afirmó así que ''sin duda ese circuito de la música instrumental con identidad paraguaya está abriéndose camino.” Martínez destacó que esta gira es producida por Planea Música y cuenta con el apoyo de Ibermúsicas, AIE y LATAM. Hizo hincapié en la labor de Lucas Toriño de Planea Música, con quien viene trabajando hace tiempo. Justamente esta es la segunda gira internacional que realizan gracias a su alianza. En cuanto a Ibermúsicas, el músico enfatizó que es ''súper importante'' su apoyo porque o si no la gira sería ''imposible.” Aseguró que es ''fundamental que estos fondos se mantengan y sigan creciendo'' pues permiten la expansión de las propuestas musicales paraguayas. ''A pesar de que no exista una política cultural clara sobre una marca país los artistas que vamos afuera vamos llevando esto y posicionando al Paraguay“, remarcó.

Gracias a los fondos culturales pueden ir ''creciendo'' y consolidando un futuro. Que uno pueda ir abriendo espacio no es solo ''para sí mismo sino para todos los que conformamos el espacio artístico paraguayo“, aclaró. Por ende también deben crearse más fondos, dijo Martínez, ''no solo de circulación, sino para apoyar todas las áreas que tienen una necesidad para poder efectivizar algún tipo de proyecto. Entonces los fondos de cultura son fundamentales, deben ser prioridad para este gobierno“, culminó.