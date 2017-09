Taller de música brasilera con Pedro Martínez

La música brasilera es el tema del próximo encuentro dentro del ciclo de charlas y talleres, a cargo del músico y compositor Pedro Martínez.

El encuentro se realizará hoy, a las 18:30, en la Manzana de la Rivera (Ayolas 129 c/ Benjamín Constant). De ser posible, se pide que los asistentes puedan llevar instrumentos de percusión; no obstante, no es algo obligatorio para asisitir, pues el taller es libre y gratuito.

El taller está direccionado a músicos, docentes, compositores, intérpretes, estudiantes de música de todos los niveles e interesados en la música popular en general. Forma parte del ciclo de charlas y talleres “Pensando y tocando música popular”.