The Killers y la lluvia protagonizan la tercera jornada de Rock in Rio Lisboa

Por EFE

LISBOA. La banda estadounidense de rock The Killers protagonizó este viernes la tercera jornada del Rock in Rio Lisboa, que estuvo marcada por la intensa lluvia presente en la capital lusa a lo largo de la tarde.

El grupo de Las Vegas fue la principal atracción del penúltimo día del festival, que también contó con los británicos The Chemical Brothers y James y los portugueses Xutos e Pontapés.

Con una buena asistencia, pero ligeramente inferior a la de las dos jornadas anteriores, The Killers realizó en el Parque da Bela Vista lisboeta un concierto de más de hora y media repleto de canciones que los lanzaron al estrellato, como All the things that I've done, Runaways o Read my mind. Tampoco faltó la mundialmente conocida Human y Mr. Brightside, los dos 'bises' con los que cerraron la actuación ante un público entregado.

Los encargados de poner fin a la velada fueron The Chemical Brothers, pioneros en el subgénero electrónico “big beat” y que convirtieron el llamado Escenario Mundo, el principal del festival, en una pista gigante de baile hasta pasada la medianoche.

Los portugueses Xutos e Pontapés, una de las mayores referencias musicales en el país, realizaron la actuación más cargada de emoción en el evento hasta el momento con un continuo homenaje a Zé Pedro, integrante de la banda fallecido a finales del pasado año. El legendario grupo repasó su trayectoria de cuatro décadas y contó con varios invitados en la grada, como el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o el primer ministro luso, António Costa; al final del concierto ambos subieron al escenario junto con otras autoridades para cantar A minha casinha.

Los mancunianos James se encargaron de abrir la segunda tanda del festival en la que fue la actuación más marcada por la inestabilidad meteorológica. “Hola, valientes bajo la lluvia”, fueron las primeras palabras del cantante del grupo, Tim Booth, que bromeó al afirmar que la última vez que actuaron en Portugal en estas condiciones el público “huyó”. Con unos asistentes más pendientes del cielo que del escenario, James se apresuraron a interpretar su exitoso Sit down nada más empezar, pero el tiempo fue benévolo y pudieron continuar con una actuación en la que hubo varios mensajes contra el “brexit” y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Rock in Rio Lisboa despide mañana su octava edición con una programación principal formada íntegramente por mujeres y que se verá afectada por el partido de octavos de final del Mundial entre Uruguay y Portugal, que se transmitirá en todas las pantallas del recinto a partir de las 19:00 hora local (14:00 hora paraguaya).

Hailee Steinfeld e Ivete Sangalo realizarán sus conciertos en el escenario principal antes de que todas las actividades sean suspendidas durante dos horas para emitir en vivo el encuentro. Tras el silbato final, Jessie J reanudará las actuaciones antes del concierto de Katy Perry, una de las mayores estrellas del festival este año junto con Bruno Mars.

Un total de 156.000 visitantes asistieron a las dos primeras jornadas del evento, 71.000 de ellos durante el estreno, encabezado por Muse, Bastille, Haim y Diogo Piçarra. Bruno Mars y Demi Lovato fueron los principales reclamos del segundo día, en el que se agotaron las 85.000 entradas puestas a la venta con meses de antelación.